Montero aconseja a Junts dejar claro que PP y Vox no son sus socios y le anima a sumarse al acuerdo con ERC

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 26 de septiembre de 2024, en Madrid (España).

Considera que si lo hubieran firmado ellos, lo estarían defendiendo en toda Cataluña y asegura que paliará el "déficit fiscal"



MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reclamado a Junts que aclare que PP y Vox no son sus socios estratégicos a pesar de que hayan coincidido "puntualmente" en votaciones en el Congreso que han tumbado las iniciativas del Gobierno.

Además les ha pedido que se sumen al acuerdo firmado entre PSC y ERC para una "financiación singular" de Cataluña y considera que si hubieran sido los de Carles Puigdemont quienes lo hubiesen sellado "lo estarían defendiendo por todos los rincones de Cataluña". En este sentido, ha asegurado que este acuerdo acabará con el "déficit fiscal" que según Junts sufre esta comunidad autónoma.

En su turno de réplica, durante la comparecencia que lleva a cabo este miércoles en la Cámara Baja para explicar el citado acuerdo de financiación con ERC, Montero ha señalado que el Partido Popular quiere dar la sensación de que Junts está acordando con ellos y con Vox. "Sería bueno que ustedes, si tienen claro cuales tienen que ser sus alianzas estratégicas, dejaran claro que pueden coincidir puntualmente pero que sus compañeros no son ni la ultraderecha ni la derecha que ha convertido a Cataluña en el núcleo de la confrontación", ha señalado desde la tribuna.

CON EL PP NO SE VAN A ENTENDER, AVISA A JUNTS

En la misma línea Montero ha dicho que no entiende que Junts no quiera reconocer el "avance" que supone el acuerdo firmado entre PSC y ERC y considera que lo hacen simplemente porque lo ha protagonizado otra fuerza política y no ellos.

No obstante, espera que terminen apoyándolo cuando traigan las votaciones al Congreso de los Diputados, que se sumen al acuerdo porque no tratan de excluir a nadie. Así, ha tendido la mano a los de Puigdemont y les ha advertido ante una hipotética alianza con los de Alberto Núñez Feijóo. "Yo creo que nos podemos entender, nos hemos entendido, con quien ya le digo no se pueden entender es con el PP", ha indicado.

Después de que el diputado de Junts, Josep María Cruset retase a Montero, a decir si en realidad este acuerdo es o no un "concierto económico", algo que ellos niegan, la vicepresidenta ha defendido que es "algo nuevo" que "no tiene etiqueta" y supone "una nueva mirada".

"Alguno le puede llamar concierto económico solidario porque hay algunos elementos que tienen que ver con los clásicos convenios vasco y navarro o ustedes le peuden llamar reforma del modelo de financiación". A su juicio, "no se trata de poner nombres" sino de mirar lo que persigue, es decir que Cataluña "recaude" los impuestos que se pagan en esta comunidad.

Por tanto, como es una vocación que el grupo de Junts comparte, según ha afirmado Montero, espera que su grupo se pueda sumar e incluso pueda "mejorar" el acuerdo cuando traigan las iniciativas a la Cámara.

COINCIDE CON ERC

Durante su intervención, la ministra Montero también ha interpelado a ERC para garantizar que el acuerdo firmado para que Cataluña salga del régimen común de financiación se va a "cumplir en su integridad" y cree que obtendrá más apoyo que el que parece.

Además, ha dicho que el acuerdo fiscal para una financiación singular para Cataluña "marca un antes y un después en la relación entre Cataluña y el Estado y también entre el resto de comunidades autónomas con el Estado".

Del mismo modo, Montero se ha referido a EH Bildu para agradecer al País Vasco la "tarea histórica que tiene de ser pedagógico" en explicar que un sistema como el concierto económico es "compatible con perseguir el bienestar de la clase trabajadora del conjunto del país".

PSOE DEFIENDE DE ACUERDO Y ATACA AL PP

Además, el diputado del PSOE, Pedro Casares ha defendido que "recuperar la normalidad política e institucional a Cataluña", que a su juicio es lo que hace el Gobierno con este acuerdo sobre financiación "no es traicionar a España". "Traicionar a España, es la política de brazos caídos que llevó a la mayor crisis territorial", ha lanzado.

Según ha indicado, al PP le molesta que el presidente de la Generalitat sea el socialista Salvador Illa y que "Cataluña haya vuelto para ayudar a España" y les ha advertido de que el partido que es "incapaz de llegar a acuerdos" está incapacitado para gobernar España. "Ustedes, lamentablemente, prefieren las calles de Barcelona incendiadas del 2017 a la Cataluña que se abraza y se reconcilia con España del 2024", ha añadido.

Además ha afirmado que "secesionismo fiscal y financiación singular" es bajar impuestos a los más ricos "a costa de deteriorar los servicios públicos, suprimir el impuesto de patrimonio en Andalucía, el de sucesiones en la Comunidad Valenciana o el "dumping fiscal" en Madrid, como ha achacado al PP.