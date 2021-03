Montero acusa a un diputado del PP de ejercer "violencia política contra las mujeres" tras su comentario ante Díaz

Diego Movellán dijo que en Unidas Podemos "las mujeres sólo suben si se agarran fuerte a una coleta"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado al diputado del PP diputado del PP Diego Movellán de ejercer "violencia política contra las mujeres" tras decir ante la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que en Unidas Podemos "las mujeres sólo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta", en referencia a Pablo Iglesias.

"Piensen en el comentario machista de este diputado. Es absolutamente gratuito e innecesario. Es violencia política contra las mujeres", ha señalado Montero en un comentario de Twitter, en el que ha adjuntado también un vídeo con el momento de la intervención del diputado y la respuesta ante este comentario de la propia Díaz.

Desde la cuenta oficial de Podemos en esta red social también han reaccionado ante las declaraciones del parlamentario popular. "El PP, como siempre, dejando claro la basura machista que son", han recriminado desde la formación morada.

El incidente se ha producido en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Baja, en la que la ministra ha comparecido por primera vez desde que el líder de Podemos la señalara como vicepresidenta del Gobierno y como futura líder de Unidas Podemos, dado que Iglesias será candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas del 4 de mayo.

"Hablan mucho sobre igualdad en su partido y su propio líder nos ha dejado claro que ahí dentro las mujeres solo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta, que para eso son ustedes como el cuento de Rapunzel", ha manifestado Movellán

"EJERCICIO CLARO DE MACHISMO", REPLICA LA MINISTRA

Frente a ello, la ministra ha pedido al diputado 'popular' "que rectifique sus palabras" pues "son impropias de esta Cámara y muestran un ejercicio claro de machismo". "Las mujeres no nos merecemos ese trato", ha criticado Yolanda Díaz.

Movellán ha aceptado retirar sus palabras, si bien ha rechazado ser machista, reiterándose en su crítica: "Me acusa directamente de machista, que nunca lo he sido ni lo seré nunca. No tengo inconveniente de retirarlo porque los españoles sabemos cómo funciona su partido y sus nombramientos".

Tras retirar sus palabras, Díaz se lo ha agradecido "encarecidamente" pues, ha apostillado, los españoles "merecen una oposición mejor y un PP mejor". "Estoy seguro, señor Movellán, que es capaz de hacerlo. Las mujeres no nos merecemos ese trato", ha dicho.