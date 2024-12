Montero carga contra el PP por generar "desapego hacia la política" y apoya a Pedro Sánchez: "Sabemos que van a por ti"

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado al Partido Popular al asegurar que su objetivo es "la desmovilización de la gente" y generar "desapego respecto a la política", y ha mostrado su respaldo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Sabemos que van a por ti".

En su opinión, el PP "se mete en el barro, en el ruido, en la denuncia falsa, en la estrategia de deslegitimar las instituciones y también a hacer inútil la política".

"No aportaron nada porque la derecha de este país no tiene proyecto para España, no tiene una política de empleo, vivienda, sanidad, educación, industria... La única vía que siguen es la de la destrucción ante esa no digestión que hacen de los resultados electorales", ha indicado este domingo en un acto en Alcorcón de presentación del secretario general del PSOE-Madrid por este cargo, Óscar López, también ministro de Transformación Digital y Función Pública.

"Me gusta el lema de la izquierda valiente. Ellos que permanentemente están intentando acobardar a todos aquellos que intentamos contribuir al interés colectivo, frente a esa amenaza permanente de bulo, de mentira, que posteriormente van a tabloides, van a los tribunales para acosarnos en el entorno personal, en el entorno familiar para que aquí nadie dé un paso adelante para ponerse al frente de las políticas de izquierda", ha denunciado.

Montero ha calificado esta estrategia como "disuasoria" para que el PSOE no pueda sacar adelante política de izquierda y ha señalado a López como el hombre que encarna "el futuro del progreso para Madrid y con ello, para España".

"La siempre amenaza que implica la violencia de género y en la que algunos entran con la boquita pequeña, sin mucho entusiasmo dentro del pacto, porque saben que los únicos socios que tienen para gobernar no van a permitir que las mujeres nos sentemos en pie de igualdad con nuestros compañeros varones, esa derecha y ultraderecha que sopla fuerte y que no hay que perderle", según Montero, quien ha apuntado que el PSOE es "arcoiris, feminista y verde".

Montero ha destacado que "queda un tiempecito" para volver a gobernar la Comunidad de Madrid, pero ha advertido que sin convicción en la victoria no es posible conquistar nuevos horizontes y por eso son conscientes de su capacidad, fuerza e ideas.

Y sí, la valentía para enfrentarnos, no a Ayuso, no, a los poderes económicos, políticos, mediáticos que están detrás de Ayuso. Aquí está el pueblo, aquí están los trabajadores, aquí están los profesionales, aquí estamos los hombres y mujeres", según Montero.

La vicepresidenta primera también se ha referido a la Conferencia de Presidentes de este viernes, un "foro importantísimo para que el presidente con los correspondientes presidentes de comunidades autónomas puedan debatir". Ha señalado que los presidentes populares "no aportaron nada".

Sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Montero ha indicado que saben que "quieren rodearle familiarmente y que van a por él. "Sabemos que van a por ti, porque nos representas, representas lo mejor del progreso de España", ha subrayado.