Montero dice que los PGE están "preparados" pero será su sustituto quien los presente

La candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, ha asegurado este martes que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) está "preparado" para poder presentarse, pero será la persona que le sustituya en el Gobierno la encargada de hacerlo.

En su primera intervención después de la convocatoria oficial de las elecciones andaluzas, en las que será la candidata del PSOE, Montero ha defendido que ha terminado su tarea en el Gobierno de Pedro Sánchez --tanto con los PGE como con el decreto anticrisis por la guerra en Irán que se convalida este jueves en el Congreso--.

En una rueda de prensa desde la sede del PSOE en Sevilla, al ser interrogada sobre si su salida del Ejecutivo puede ralentizar la presentación de las nuevas Cuentas Generales, ha indicado que los PGE están listos para presentarse, pero será su sustituto quien lo haga porque abandonará el Gobierno de Pedro Sánchez de manera "inminente".

PRIORIDAD EN VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

"Yo he terminado mi tarea en el Gobierno de España, he dejado la tarea realizada", ha defendido, reiterando que lo más importante es sacarlos adelante con el apoyo de los socios parlamentarios. "Pero será ya la persona que me sustituya quien los presentará", ha señalado.

El nuevo ministro o ministra de Hacienda, dice la todavía 'número dos' del Gobierno y del partido, es quién dará cuenta de estos nuevos presupuestos que tienen como prioridades, subraya, las principales preocupaciones de los ciudadanos: "la vivienda, la formación profesional o las infraestructuras", según ha indicado. "Son unas cuentas públicas que merece la pena poder verlas", ha rematado.

Respecto al real decreto ley para paliar los efectos de la guerra de Irán, Montero ha defendido que se hizo "en tiempo récord" y gracias a la experiencia acumulada en crisis anteriores. Espera por tanto que cuente con el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios que deben convalidarlo este jueves en la Cámara Baja.

MONCLOA SE TOMARÁ UN TIEMPO

El Ejecutivo se había comprometido a aprobar el proyecto de PGE en el primer trimestre del año, pero finalmente habrá que esperar más porque, según esgrime el Ejecutivo, la guerra puede alterar el cuadro macroeconómico, las cifras de crecimiento económico, consumo etc... necesarias para elaborar unos presupuestos ajustados a la realidad.

Este mismo martes, la portavoz Elma Saiz, dijo que el Gobierno se va a "tomar tiempo" en analizar estos efectos aunque, insistió, mantienen el compromiso de llevar al Congreso los PGE.