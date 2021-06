Montero elogia a ERC y acusa a Junts de tener "interés de mantener el conflicto" en Cataluña

Sobre los indultos, reconoce que ambas partes deben "arriesgar" y "dar pasos" para salir de la situación actual

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha elogiado este miércoles el giro de ERC hacia el "entendimiento" en contraposición con el "interés" de Junts en "mantener el conflicto" y la "confrontación" en Cataluña, en contra de lo que "demanda la ciudadanía".

Montero se ha expresado así en una entrevista en SER Cataluña, recogida por Europa Press, en alusión a la carta del líder de ERC, Oriol Junqueras, y a la respuesta por parte del secretario general de Junts, Jordi Sànchez, que ha criticado el "giro de guión" de los republicanos. "Mi impresión es que ERC es mucho más consciente de que tenemos que recorrer ese camino", ha señalado la ministra.

En esta línea, Montero ha asegurado que la reacción de Junts "era de esperar" y ha explicado que el partido vive en una situación de "interinidad permanentemente" debido a la "situación" del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. "No me llamó la atención. La situación que se vive al interior del independentismo no es una relación simétrica, no son situaciones homogéneas", ha opinado.

Así, y después de la voluntad expresada por Junqueras, Montero ha reconocido que "para que la salida" de la situación en Cataluña "sea real y no sea una pose" las dos partes tienen que "arriesgar" y "dar pasos" que se esperan de unos políticos que quieren dejar una España "mejor" de la que heredaron.

La titular de Hacienda se ha referido de esta forma a la decisión en torno a los indultos, al tiempo que ha calificado de "mezquino" que la oposición acuse al Ejecutivo de querer perpetuarse en el poder concediendo la medida de gracia. "Este Gobierno, cuando toma decisiones, lo hace pensando en el interés general", ha respondido.

ERC HA "SACADO PROVECHO" DE UNA BUENA RELACIÓN CON EL GOBIERNO

En esta línea, Montero ha valorado positivamente que Junqueras apueste por "salir de esquemas que no conducen a ningún lado". "No se trata de tropezar dos veces con la misma piedra, los políticos tenemos que aprender a iniciar vías distintas de dialogo. Esas vías pasan por profundizar en autogobierno y en cómo hacer que Cataluña se sienta más cómoda", ha explicado.

Para la portavoz del Gobierno, la actitud de ERC es la de un sector del independentismo que ha "sacado provecho de una relación con un Gobierno que es leal con las comunidades autónomas" y que busca "diseñar un futuro". "Estamos asistiendo a expresiones del independentismo que son interesantes y tienen más que ver con la necesidad de entendimiento y otra con el interés de mantener el conflicto donde se sienten más cómodos", ha opinado.

En este contexto, Montero ha explicado que la mesa de diálogo es el espacio idóneo para "poder departir, proponer, plantear y buscar fórmulas que permitan profundizar las aspiraciones" de cada parte. Eso sí, la ministra ha reconocido que es "prematuro hablar" de los "integrantes" de la misma.

Lo que ha dejado claro la portavoz del Ejecutivo es que ninguna de las dos partes puede darse "un plazo" para lograr resultados, puesto que "va a ser difícil cicatrizar la herida". "Esto no es algo que se pueda resolver en cuatro o cinco reuniones. Es un proceso que hay que iniciar, trabajar y que tenemos que aprender en el camino a ser capaces de confiar mutuamente", ha zanjado.

PREOCUPACIÓN DE "3 O 4" SOBRE 10 POR LA FOTO DE COLÓN

Por último, en relación a la manifestación de Colón en contra de la concesión de indultos, Montero ha reconocido que ella estaría "muy preocupada" si su partido, como ha ocurrido con el PP, no "hubiese obtenido representación" en dos "pueblos imprescindibles para España". "Cada uno que se mire lo que sea", ha continuado, lamentando que los 'populares' construyan su proyecto "de espaldas" a Cataluña y el País Vasco.

Así, Montero ha cifrado en torno al "3 o 4" en una escala con el 10 como máximo la preocupación del Ejecutivo con la convocatoria en la plaza madrileña, a la que "algunos" acudirán para provocar "crispación".

"Preocupación de que el PP no se entera de que no puede unir su destino a la ultraderecha y por Cs, que parece que no ha aprendido nada de lo que los ciudadanos le han demostrado. Un espacio político que es una pena que se ha perdido", ha lamentado Montero, que ha reconocido que a los socialistas no les preocupa la "repercusión en la opinión pública".

Más bien, ha continuado Montero, la preocupación pasa porque las fuerzas de la derecha no hayan "aprendido" y quieran "reeditar una foto", la de Colón, que "no conduce más que a la melancolía".