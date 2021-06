Montero espera que los indultos se puedan aprobar la próxima semana y serán antes de la reunión Sánchez-Aragonés

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado hoy que espera que los indultos se puedan aprobar por el Consejo de Ministros la próxima semana, aunque ha precisado que no podía precisar la fecha, pero ha afirmado que, en cualquier caso, serán antes de la reunión que mantengan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente catalán, Pere Aragonés.

En este sentido, ha señalado que "lo más previsible es que se pueda abordar esta cuestión previo a que se produzca la reunión entre el presidente Aragonés y el presidente Sánchez".

Pero ha recalcado que el presidente del Gobierno le ha trasladado al Ministerio de Justicia que los expedientes individuales de los indultos "se hagan con el máximo rigor y eficacia proque lo importante son los contenidos, más allá de cuando estén sustanciados".

No obstante, ha insistido: "los traeremos porque no hay ningún tiempo que perder". Y ha añadido que "se hará, espero que la próxima semana pero no podemos establecer esa fecha".

