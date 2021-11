Montero esperará a ver la sentencia del TC sobre plusvalías y asegura que trabaja en la "norma sustitutoria"

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha indicado que su ministerio esperará a ver la "literalidad" de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló varios artículos de la ley del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía municipal, al tiempo que ha indicado que ya está trabajando en una norma "sustitutoria" que dará a los ayuntamientos "seguridad jurídica".

"Le puedo decir que el Gobierno lleva ya desde hace meses trabajando en la norma sustitutoria de forma que una vez que conozcamos la literalidad de la sentencia tendremos la capacidad de ver si los trabajos que hemos ido haciendo se corresponden a los puntos señalados por el Tribunal Constitucional", ha respondido Montero a la pregunta formulada este martes en la sesión de control al Gobierno en el Senado de la senadora de ERC, Mireilla Cortés.

De la misma manera, ha indicado que en cuanto se conozca esta sentencia --que todavía no se ha notificado, por lo que no ha entrado en vigor-- "de forma inmediata" se llevará el nuevo texto al Congreso de los Diputados para que "no haya solución de continuidad entre la declaración de inconstitucionalidad y la nueva norma" y que así otorgue seguridad jurídica a los contribuyentes y garantice la financiación local.

Asimismo, ha aclarado que, si el borrador del TC se mantiene, la sentencia sobre plusvalía no contempla aplicar recursos con carácter retroactivo.

"No va a haber una reclamación retroactiva de todos aquellos que hayan pagado el impuesto de plusvalía porque así lo salvaguarda el propio Tribunal Constitucional, si no se desvía de aquello que se plantea", ha zanjado la titular de Hacienda.