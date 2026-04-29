Montero muestra su apoyo a Begoña Gómez y critica a quienes "blanquean" comportamientos como el de Vito Quiles

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una foto de archivo. - PSOE-A

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha mostrado "todo su apoyo" y "cariño" a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras haber anunciado que denunciará a Vito Quiles por una "agresión" en una cafetería situada en el municipio madrileño de Las Rozas.

"No podemos permanecer en silencio ante lo que constituye un claro caso de acoso y persecución hacia tu persona", ha asegurado la este miércoles la líder de los socialistas en Andalucía a través de una publicación en 'X', recogida por Europa Press.

La exministra de Hacienda ha señalado al Partido Popular afirmando que no va a "callar" frente a "quienes, por puro interés partidista, blanquean y alimentan estos comportamientos claramente antidemocráticos". "Están causando un daño enorme a toda la sociedad", ha concluido Montero.

Los hechos se produjeron este miércoles en un establecimiento donde se encontraba la esposa del presidente al que ha entrado Quiles, que "no dejaba salir" a Gómez del local, según han indicado fuentes del Gobierno que consideran que este comportamiento supone "acoso".