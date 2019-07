Montero (PSOE) no ve sentido a someterse a otra investidura "sin una predisposicion" del resto de partidos

Publicado 26/07/2019 9:08:23 CET

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes tras el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez que no tiene sentido a someterse a otra sesión "sin una predisposicion" del resto de partidos.

En declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, Montero ha indicado que para celebrar una nueva sesión de investidura antes del final de septiembre, primero los partidos tendrían que "muevan su posición".

"Tendrá que ser porque haya fuerzas políticas que muevan su posición respecto a la que han mantenido de forma tan firme y permita vislumbrar que las votaciones van a recorrer un camino distinto", ha asegurado sobre la posibilidad de una nueva investidura de Sánchez, tras el fracaso vivido este jueves, donde recabó 124 votos a favor, frente a 155 en contra, con 67 abstenciones.

"Si no, no tiene sentido someterse al debate si no hay previamente una predisposición de las fuerzas para seguir avanzando", ha avisado Montero, aludiendo a la responsabilidad que tienen PP y Ciudadanos para abrir camino al Gobierno.