Montero rechaza que Susana Díaz haya tenido trato discriminatorio en el PSOE por ser mujer

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha sostenido este miércoles que en su partido, el PSOE, "nadie juzga o prejuzga por razón de género", y que la candidata a las primarias del PSOE-A Susana Díaz no recibió un "trato discriminatorio" dentro de la formación cuando era presidenta de la Junta de Andalucía.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Sevilla junto al alcalde de la ciudad y también candidato de esas primarias, Juan Espadas, María Jesús Montero ha realizado esta reflexión después de que Susana Díaz defendiese este martes que no se deben poner "raseros para unas compañeras que no se ponen para otros compañeros en nuestro partido", así como subrayara que "a los que han perdido elecciones se les ha permitido seguir" y se preguntara por qué a ella no, si ganó las elecciones.

"¿Por qué soy mujer?", se preguntó Susana Díaz, a lo que María Jesús Montero ha respondido que "si hay un partido político que ha propiciado los mayores avances en materia de igualdad" en España "es el Partido Socialista Obrero Español", y eso es algo que "no es opinable", sino "algo objetivo", según ha remachado.

Tras defender que "el impulso a la igualdad ha sido superior y de verdad transformador cuando ha gobernado el PSOE o cuando estamos en un Gobierno de progreso como ahora", la también exconsejera de Hacienda de la Junta cuando gobernaba Susana Díaz ha indicado sobre "las cuestiones que tienen que ver con la vida orgánica de mi formación política", que "el PSOE no sólo ha practicado y practica la igualdad, sino que la lleva como una de las principales cuestiones de su programa político y electoral".

"De la misma manera que la propia Susana Díaz ha sido presidenta de la Junta y no ha podido percibir que haya habido ningún trato discriminatorio cuando ocupaba esa responsabilidad, tampoco pienso que en este momento se pueda decir que dentro de mi formación política alguien juzgue o prejuzgue por razón de género", ha sostenido María Jesús Montero.

Ha añadido que la propia Susana Díaz "conoce que cuando ha sido presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A todos hemos estado dando nuestro respaldo, pero ahora estamos en un proceso distinto, de primarias, donde los que han decidido dar un paso adelante" y presentarse "están a disposición de la militancia para explicar el programa" que abanderan, que es "tan importante como los candidatos", según ha opinado la ministra, quien ha apelado así a "la capacidad de revitalizar el partido en Andalucía".