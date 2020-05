Montero ve "lógico" que PSOE abandone la comisión andaluza de reconstrucción al presidirla Vox

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que ve "lógico" que el PSOE haya decidido no trabajar en la comisión creada en el Parlamento andaluz para la recuperación de la comunidad tras la crisis por el coronavirus al estar presidida por Vox, formación política "que no cree en la reconstrucción" y que no garantiza que dirigirá un debate para buscar soluciones.

La ministra, andaluza de origen y ex consejera de la Junta, ha sido preguntada por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras la decisión de PP y de Ciudadanos de apoyar una presidencia de Vox para esa comisión parlamentaria. PSOE y Adelante Andalucía han decidido por ello abandonarla.

Montero ha recordado que el partido de Santiago Abascal se ha mostrado en contra de este foro que ahora va a presidir y ha apuntado que sus manifestaciones este pasado fin de semana en distintos puntos del país no fueron convocadas a favor de la libertad "sino de la libertad de contagio".

"Considero lógico que otras formaciones crean que no se dan las condiciones para participar, porque no hay garantía de conducirá el debate para lo que se perseguía, que es que todos arrimemos el hombro para salir de esta situación", ha dicho.