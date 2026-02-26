Montse Mínguez pide a los ciudadanos que recuerden el asalto a TVE del 23-F cuando piensen que Vox es un partido nuevo

La portavoz de la CEF, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha pedido este jueves a los ciudadanos que recuerden el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y su asalto a TVE, cuando piensen que Vox es un partido nuevo y "maravilloso".

Así lo ha sostenido en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, en la que ha relacionado el asalto a la televisión pública de los golpistas del 23-F con el discurso del partido liderado por Santiago Abascal. "Las pistolas, encañonando y desenfundando, yo creo que esto a mí me recuerda a un discurso que estamos oyendo hoy", ha deslizado la dirigente socialista.

Asimismo, ha defendido que se hayan hecho públicos los documentos del golpe de Estado fallido, además de que considera que es "el mejor homenaje que se puede hacer a la historia" y que "está muy bien haberle sacado el candado a la memoria" del país.

"Ahora que se han abierto, se han desclasificado los papeles del 23-F, la gente puede ver qué es lo que representan", ha espetado refiriéndose al "pasado negro" que ha atribuido a la "derecha ultra de Feijóo y a la ultraderecha".

Así, ha advertido de que "son el pasado, la derecha ultra, porque ya es derecha ultra, la del señor Feijóo, y la ultraderecha, la verdad es que nos llevan a un pasado negro que justamente, ahora que se han abierto, se han desclasificado los papeles del 23F, la gente puede ver qué es lo que representan".

Al hilo, también se ha mostrado esperanzadora respecto a la nueva ley de secretos oficiales que ya está presentada en la Cámara Baja, pero ha avisado de que todavía "se tienen que poner los grupos de acuerdo para que esto salga adelante".

APOYA A YOLANDA DÍAZ

En otro orden de cosas, la también diputada ha aplaudido el trabajo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al ser interpelada por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que pide a Díaz que "termine de hundir" al PSOE.

En su respuesta, Mínguez ha agradecido a la "gran ministra" Díaz por haberse "dejado la piel por mejorar los derechos de los trabajadores" y por su trabajo con el que ha reducido el paro hasta dejarlo por debajo del 10 por ciento.

Sobre el cambio de liderazgo en la izquierda alternativa, ha alegado que se trata de un "buen debate como sociedad" que es positivo como contraposición a la "derecha ultra de Feijóo y la ultra derecha".