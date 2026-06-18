Montse Mínguez (PSOE) dice que no tienen miedo a Leire Díez y que "nadie ha dicho" que no vayan a querellarse

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado hoy no tener miedo a la llamada 'fontanera' del partido, Leire Díez, y ha recalcado que "nadie ha dicho" que no vayan a querellarse contra ella. También ha defendido a la gerente del partido, que ha sido imputada en la Audiencia Nacional, y ha alegado que tiene derecho a defenderse.

Así se ha pronunciado la dirigente socialista en 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntada si el PSOE tiene miedo a Leire Díez porque aún no se ha querellado contra ella a pesar de acusarla de "Antoñita la Fantástica" y de ser una farsante o una resentida.

"No hay miedo, la verdad, es que ninguno", ha exclamado la portavoz socialista y acto seguido ha recalcado que ahora son los tiempos judiciales, de los indicios y de los sumarios.

Dicho esto, ha alegado que "sabiendo cómo son los procesos judiciales" tienen que actuar cuando haya "pruebas contundentes": "nadie ha dicho que no vayamos a hacerlo", ha exclamado.

Mínguez ha insistido en que cada cosa se tiene que hacer a su "debido tiempo", que en su partido no se han negado "en ningún momento" a hacerlo y ha defendido que tienen la "tranquilidad" de que son un partido "honesto" y que hace las cosas bien.

Y sobre la imputación de la gerente del partido, Ana María Fuentes, que presuntamente firmó los pagos para los viajes de Leire Díez y al abogado Jacobo Teijelo, Montse Mínguez ha ido en la misma dirección, defendiendo que ésta pueda probar su inocencia.

"Estamos hablando de que firmó un contrato para unos determinados servicios", ha alegado recordando que se trata de una "trabajadora de la casa" y que también tiene derecho a defenderse. En este sentido, ha señalado que la información sobre la gerente sale de unas invetigaciones policiales y que éstas no son sentencias.