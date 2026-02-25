Morant acusa al PP de ser "cómplice de Mazón" por compartir la estrategia de "esconder su responsabilidad"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado al PP de ser cómplice de Carlos Mazón, para el que la juez que investiga la DANA ha pedido al TSJ de la Comunidad Valenciana su imputación, que siempre ha tratado de "esconder su responsabilidad", una estrategia que cree compartida por el PP valenciano y nacional.

Morant ha realizado estas declaraciones durante una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Tele 5, recogida por Europa Press, donde ha recordado que la jueza ya había invitado al expresidente a comparecer en el juzgado de manera voluntaria, antes de elevar su petición de imputación al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, ha explicado que la jueza finalmente ha pedido su imputación alegando que Mazón no se puede escudar en que había una comisión técnica porque la "responsabilidad política está por encima de ello".

CINCO HORAS DESAPARECIDO CONDICIONARON AQUELLA TARDE

Así, Morant ha explicado que el hecho de que el expresidente de la Comunidad Valenciana estuviera en el Ventorro durante cinco horas, es decir, "desaparecido como máxima autoridad", condicionó "aquella tarde y las decisiones que se tomaron erróneamente o que no se tomaron".

La ministra considera "muy cruda" la parte del auto en la que se explica cómo las muertes "se fueron produciendo minuto tras minuto, hora tras hora conforme avanzaba el agua, por las calles". Cree que se podría haber hecho tanto para "parar aquella masacre" si se hubieran tomado las medidas necesarias y si Mazón "no hubiese estado aislado en el Ventorro".

Diana Morant no cree que, ahora que la juez ha pedido al TSJ de la Comunidad Valenciana la imputación del expresidente, éste vaya a declarar de manera voluntaria porque no ha querido hacerlo hasta ahora.

En su opinión, la estrategia de Mazón siempre ha sido "esconder su responsabilidad", una estrategia que cree compartida por el PP valenciano y nacional. A este respecto, recuerda que su partido le ha mantenido como diputado, "con un sueldo de más porque lo ha nombrado portavoz de una comisión, le ha dado todas las condiciones de expresidente, por ejemplo, chofer, asesor, en definitiva lo mantienen incluso de militante el Partido Popular".

Dicho esto, la ministra ha acusado al PP nacional y valenciano de "ser cómplices y de tapar esta negligencia" colectiva porque, recuerda que no sólo puede acabar imputado Mazón, sino que hay otros responsables que ya están imputados, como la exconsejera Salomé Pradas o el exsecretario autonómico.