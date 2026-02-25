Urtasun califica de "ignominioso" que PP y Vox sigan permitiendo que Carlos Mazón esté aforado

Archivo - El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios de comunicación durante una reunión del Grupo Coordinador de Sumar, en el Círculo de Bellas Artes, a 10 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerado este miércoles que es "ignominioso" que tanto el PP como Vox encubran y "sigan permitiendo ser aforado" al expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón tras haberse "desentendido completamente de sus responsabilidades" el día de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024.

"Después de todo lo que hemos conocido, Mazón debería haber dejado ya la política y haberse apartado completamente de sus funciones", ha añadido el ministro en una entrevista en 'La 1', recogida por Europa Press, en la que ha señalado a las formaciones lideradas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por sostener al expresidente como parlamentario.

Interpelado por las responsabilidades del 'popular' durante las inundaciones y el juicio en el que está involucrado por ello, Urtasun ha lamentado que, teniendo España "unos servicios públicos fantásticos" para afrontar emergencias, no se merece tener "determinados responsables políticos que ejercen una dejadez completa y absoluta en medio de una tragedia de este calado".

Al hilo, ha pedido a "la justicia que haga su trabajo" y que se escuche a las víctimas, que lo que quieren "no es venganza sino justicia".

Por todo lo anterior, ha criticado que desde el Ejecutivo autonómico no hayan convocado elecciones. "Lo que se debería haber hecho es darle la voz al pueblo valenciano para que volviera a elegir un nuevo Gobierno", ha señalado asegurando que "están alargando el tema" con el cambio de presidencia sin pasar por las urnas.

NEGOCIAN CON JUNTS EL ESCUDO SOCIAL

En otro orden de cosas, el titular de la cartera de Cultura ha afirmado que está negociando con Junts para conseguir una mayoría parlamentaria que apoye al escudo social, valorando si pueden "seguir acomodando algunas de las demandas de Junts" al decreto que se votará de nuevo en el Congreso este jueves.

Además de este acuerdo con Junts, que ha dicho que se prolongará hasta el día de la votación, ha hecho un llamamiento a los 'populares' para que estén "a la altura" a la hora de decidir el futuro de esta iniciativa con la que se prolonga la moratoria antidesahucios y que otorga ayudas a los damnificados por la dana, entre otras medidas.

En este sentido, ha reprochado tanto a Junts como al PP que se produzcan dinámicas en la Cámara Baja "que poco tienen que ver con el contendido que se vota".