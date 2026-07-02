Morant mantiene su confianza en Mercedes González: "Las circunstancias judiciales que nos rodean generan sospechas"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, presenta su candidatura a las primarias para optar a la Presidencia de la Generalitat valenciana, en la sede del PSPV-PSOE, a 2 de julio de 2026, en Valen - Eduardo Manzana - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que sigue manteniendo su confianza en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras su imputación por el 'caso Leire Díez' y ha asegurado que las "circunstancias judiciales que nos rodean generan sospechas".

"Hay que respetar los momentos de la justicia. Si la justicia considera que tiene que investigar a Mercedes González, que la investigue, y creo que se resolverá", ha subrayado en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, en las que también ha indicado que el Gobierno mantiene "de momento" la confianza en la directora del Instituto Armado.

En este contexto, la ministra ha sacado a relucir el juicio del 'caso Kitchen', al señalar que le habría gustado que el expresidente Mariano Rajoy o la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría hubieran sido investigados en esta trama porque había "suficientes indicios". "A mí me gustaría que la justicia fuera justa", ha añadido.

"Y, sin embargo, en este país todavía no sabemos quién es M. Rajoy y me parece muy grave. Por tanto, no quiero hacer un 'y tú más'. Lo que quiero decir es que las circunstancias judiciales que nos rodean generan sospechas. A mí me las generan y entiendo que se resienten las instituciones", ha afirmado.

"Hay que respetar los tiempos de la justicia y hay que respetar también las decisiones políticas", ha concluido la también líder de los socialistas valencianos.