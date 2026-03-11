Morant, tras la petición de Fiscalía al no ver indicios suficientes contra Mazón: "Tarde o temprano responderá"

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante un desayuno informativo de Europa Press, Hotel Rosewood Villa Magna, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha asegurado que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón "tarde o temprano" responderá ante la justicia "porque tiene responsabilidades" en la gestión de la catástrofe de la dana que dejó 230 fallecidos en la Comunidad Valenciana.

Así se ha pronunciado la ministra en declaraciones a los medios tras el desayuno informativo de Europa Press protagonizado por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, después de que la Fiscalía solicitase al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la devolución de la causa de la dana al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) al considerar que en el momento procesal actual no hay "indicios suficientes de criminalidad" contra el expresidente valenciano.

En el informe en el que se pronuncia sobre la exposición razonada que la magistrada de Catarroja encargada de la causa elevó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, el fiscal también consideró que "no es descartable" que el panorama probatorio pueda cambiar con la instrucción con testificales o elementos documentales.

En este contexto, Morant ha señalado que "lo que se está diciendo a la jueza es que siga instruyendo", si bien ha sentenciado "tarde o temprano Mazón responderá porque tiene responsabilidades". "Pero si hay que seguir instruyendo, pues que se siga con la instrucción", ha zanjado.