Movimiento Sumar rechaza la opción de adelanto electoral, pero exige al PSOE aprovechar lo que resta de legislatura

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, durante su intervención en un desayuno de Nueva Economía Fórum - MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha descartado la opción del adelanto electoral y ha advertido al presidente del PNV, Aitor Esteban, que "lo que está a la vuelta de la esquina" es la derecha de PP y Vox como viene marcando la tendencia del ciclo electoral autonómico.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum ha apelado a que los dirigentes políticos tienen que estar "a la altura del momento" y ha instado al PSOE a "tomarse en serio" el tiempo que les queda de legislatura para concretar una serie de banderas, como es la vivienda y la aprobación definitiva de la prórroga de los contratos de alquiler.

Así lo ha trasladado cuestionada por la advertencia del presidente del PNV, Aitor Esteban, quien consideró que con el actual panorama derivado de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero era "muy difícil" que el Gobierno pueda "culminar la legislatura" y tildaba de "irresponsable" que la legislatura continúe más allá de 2026 "sin rumbo" y sin presupuestos.

Lara Hernández ha destacado que la prioridad es "arremangarse" y trabajar "intensamente" para evitar que la "extrema derecha" forme parte del Gobierno y que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, alcance la presidencia del Ejecutivo.

Hernández ha reivindicado que los partidos que conforman la coalición Sumar son el "verdadero referente" de la izquierda" y ha defendido su papel en el Gobierno, dado que desde un camino "discreto" están construyendo una serie de avances sociales, que mejoran la vida de la gente.

Por tanto, ha recetado que la posición es aprovechar lo que queda de legislatura para tratar de aprobar las principales banderas de su programa en materia social y sobre todo en vivienda, instando a retomar de nuevo el decreto de la prórroga de alquileres.

"NO VAN A CARGAR CON LAS MOCHILAS" DEL PSOE

Hernández ha declarado también que Sumar ha mostrado claramente cuáles son sus líneas rojas en materia de corrupción tras el 'caso Koldo' o la imputación de Zapatero dentro de la 'causa Plus Ultra'.

Es más, ha replicado que su espacio político "no tiene que soportar las mochilas de nadie" y que no tienen "ninguna mancha" en su trayectoria política donde han formado parte de diversos gobiernos en todos los ámbitos. Por tanto, ha apostillado que no han venido a "calentar sillones" sino a trabajar por el bien común, apelando de nuevo al PSOE a acelerar su agenda programática en lo que resta de mandato.

Previamente, el portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha asegurado que el Gobierno "hoy por hoy" goza de "estabilidad presupuestaria" pese a las advertencias del PNV.