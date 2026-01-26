Muere un esquiador español en una avalancha en los Alpes franceses

EImagen de archivo de una estación de esquí - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un esquiador español ha muerto este lunes en una avalancha de nieve en la localidad francesa de Tignes, en los Alpes, según han confirmado fuentes de Exteriores a Europa Press.

El alud se ha producido a las 14.30 horas en una zona fuera de pista de la estación de Tignes, a 2.000 metros de altitud, y ha sepultado al fallecido, que formaba parte de un grupo de esquiadores.

Aunque los servicios de emergencias han llegado rápidamente en helicóptero, el español ya no tenía vida, según han informado medios franceses.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado que la Policía francesa se ha puesto en comunicación con el Consulado de Lyon y que la familia del fallecido ya ha sido informada. "El Consulado está prestando toda la asistencia necesaria", añaden las fuentes.