Muere Jesús Silva, el embajador que acogió en su residencia en Caracas al opositor Leopoldo López

Archivo - El diplomático Jesús Silva en una foto de archivo cuando era embajador en Caracas - Rafael Hernandez/dpa - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El veterano diplomático Jesús Silva, actual cónsul en Guadalajara (México), falleció este miércoles a los 63 años, según ha anunciado el propio Consulado en redes sociales.

Silva es recordado especialmente por su periodo como embajador en Caracas, donde estuvo destinado desde marzo de 2017 a noviembre de 2020, y por haber acogido en su residencia durante más de un año al líder opositor venezolano Leopoldo López antes de que este se trasladara a España.

Precisamente, el opositor venezolano ha sido uno de los primeros en reaccionar ante la muerte del diplomático, al que ha calificado de "gran amigo". "Conocí personalmente a Jesús el 30 de abril del 2019 cuando escapé de casa por cárcel y logré llegar a la Embajada de España", ha recordado López en un mensaje en 'X'.

Durante el año y medio que compartió en la residencia del embajador junto a su mujer, el opositor dice haber sido "testigo de Jesús como un gran diplomático, amante de su país, de su oficio y también de manera especial de la democracia y la libertad".

"Supo manejar las presiones de la dictadura sin ceder un milímetro en principios, supo mantenerse informado y ser un diplomático activo", ha resaltado, recordando que por todo ello en 2022 recibió el reconocimiento de diplomático por la libertad de la Human Rights Foundation. "Querido Jesús vuela alto que aquí siempre estarás presente", ha rematado.

También la Embajada española en México ha ofrecido su "más sentido pésame" por la muerte de Silva, quien había llegado en agosto al Consulado General de Guadalajara tras haber ejercido desde 2021 como cónsul general en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). "Acompañamos solidariamente a su familia, amigos y al resto del cuerpo diplomático de España estos momentos tan duros", ha añadido en un mensaje en X.

Desde la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) también han manifestado su "pésame" por la muerte de Silva tras "más de 35 años sirviendo al Estado y a la sociedad española como diplomático".

TRAYECTORIA

Miembro de la Carrera Diplomática desde 1989, trabajó en los primeros años en el departamento de Protocolo de Presidencia del Gobierno y en los comités organizadores tanto de la Expo Sevilla como de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992.

Posteriormente, estuvo destinado en Argentina y Alemania, para convertirse más tarde en director de gabinete del secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica y a continuación en director general de Relaciones Culturales y Científicas en el Ministerio.

En 2005 le llegó su primer destino como embajador, en Jamaica, al que seguiría otro en Panamá en 2010. De 2014 a 2017, cuando fue nombrado embajador en Venezuela, ejerció como presidente de INECO.

Su estancia en Caracas vino marcada por los desencuentros con el régimen de Nicolás Maduro, que le expulsó en enero de 2018 tras acusarle de injerencia, si bien regresó unos meses más tarde, en abril de ese mismo año, tras el acuerdo de ambos gobiernos de iniciar un proceso de normalización de las relaciones.

Tras su cese en noviembre de 2020, apenas unos días después de que Leopoldo López consiguiera abandonar la residencia y escapar hasta España, el Gobierno español optó por rebajar el nivel de representación en Caracas al de encargado de negocios, con Juan Fernández Trigo, al no reconocer la reelección de Nicolás Maduro en los comicios de 2018.