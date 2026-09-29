Una muestra de ADN permite detener en Francia al autor del atropello mortal de una joven en Madrid en 2021

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo - POLICÍA - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una muestra de ADN ha permitido detener en Illes (Francia) a un fugitivo buscado por el atropello mortal de una joven estudiante de Medicina en el distrito de Moncloa, en Madrid, ocurrido en el año 2021.

Según ha informado la Policía Nacional, el arresto se produjo tras el hallazgo de una muestra de ADN por parte de la Policía Municipal de Madrid en el vehículo implicado en el atropello, lo que permitió luego a la Comisaría General de Policía Científica a detectar una coincidencia en Francia con la identidad de una persona que vivía bajo una identidad falsa.

Las gestiones realizadas por la Sección de Localización de Fugitivos y la Fiscalía, junto a las autoridades francesas, permitieron judicializar la investigación en el país vecino y detectar el paradero y lograr la detención del presunto autor de los hechos.

La joven, tras descender de un vehículo VTC, fue atropellada por un vehículo que circulaba a gran velocidad y que se dio a la fuga dejando abandonada a la mujer en el lugar, falleciendo posteriormente a consecuencia de las graves heridas.

Tras numerosas gestiones por parte de los integrantes del equipo conjunto de investigación, se pudo determinar la posibilidad de que el presunto autor de los hechos podría haber abandonado el país, que tenía en vigor una reclamación por delito de homicidio, malos tratos, atentado a agente de la autoridad y lesiones.

CONFIRMACIÓN CON HUELLAS DACTILARES

El análisis de la muestra de ADN desprendió una coincidencia en Francia con una identidad de un ciudadano de edad similar al fugitivo, pero con una identidad diferente.

Ante las sospechas de que esta persona pudiera tratarse del fugitivo, viviendo bajo una filiación falsa en el país vecino, se cotejó su identidad mediante huellas dactilares, dando como resultado positivo.

Las indagaciones de la Sección de Localización de Fugitivos, junto a la Fiscalía española y las autoridades francesas, permitieron localizar el paradero del prófugo en la localidad de Illes y su arresto, que se llevó a cabo este lunes, al tener en vigor una reclamación por delito de homicidio, malos tratos, atentado a agente de la autoridad y lesiones.