1137651.1.260.149.20261126142935 La candidata de Podemos, Irene Montero, interviene durante un acto de campaña, a 13 de noviembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de edad avanzada ha abordado este jueves en la calle a la candidata de Podemos, Irene Montero --que se disponía a realizar una atención a medios-- para reprocharla que el Gobierno aprobara la de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del 'solo sí es sí', que entró en vigor en España el 7 de octubre de 2022.

Montero ha explicado a la señora que esa Ley la hicieron "con los socialistas" y que "la celebran en Europa", ante lo que ésta preguntó a la candidata de Podemos si la idea que tenía inicialmente no era esa Ley que salió del Parlamento.

Irene Montero la respondió que sí, que esa era la idea. En ese momento, la mujer respondió a la exministra diciendo que han "engañado" a la gente y que "no pisa la calle" porque "el poder es muy dulce". Montero la contestó señalando que estaba en ese momento en la calle, que la pisa mucho aunque probablemente no la haya visto por ese barrio (estaba en una plaza cerca del Paseo del Prado) y le preguntó insistentemente a cuántos candidatos había podido abordar en la calle para preguntarles.