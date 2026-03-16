La mujer que denunció al exDAO de la Policía pide al juez que investigue una posible filtración de su identidad

Archivo - El exDAO de la Policía, José Ángel González. - Moncloa - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mujer que denunció al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González por una presunta agresión sexual ha reclamado al juez que investigue una supuesta filtración de su identidad.

En un escrito remitido al magistrado de la Plaza Número 8 de la Sección de Violencia Sobre la Mujer de Madrid, y al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de la denunciante solicita una deducción de testimonio por los presuntos delitos de revelación de secretos y vulneración de secreto sumarial.

Ello supondría, a su juicio, la apertura de una pieza separada de instrucción "para determinar el origen de la filtración y los responsables pertinentes", añade la representación de la mujer.

En concreto, el letrado argumenta que el mismo día que la representación legal del exDAO formuló un escrito de solicitud de prueba en el que aparecían el nombre y apellidos de la querellante, algunos medios de comunicación publicaron informaciones con documentación relativa al proceso de instrucción, "que se encuentra bajo reserva".

"Por extensión", añade, tuvieron conocimiento "del nombre y apellidos completos" de la mujer, "implicando ello una grave intromisión en su privacidad, seguridad e integridad".

Es por ello que incide en que existen "indicios verificables suficientes" para "sustentar" la supuesta revelación de secretos y la vulneración de secreto sumarial, por lo que pide "activar diligencias de determinación de autoría" aunque "sin necesidad de imputar de inicio a una persona concreta".

El magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid interrogará este martes al exDAO y a la mujer que le denunció por presunta agresión sexual.