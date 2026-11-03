Mujeres Caballas convoca una nueva manifestación el sábado 21 en Ceuta: "Los pasos que se han dado son hacia atrás"

Manifestación organizada por Mujeres Caballas en apoyo a la población de Ceuta, el 25 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización Mujeres Caballas ha convocado para el próximo sábado 21 de noviembre una manifestación en Ceuta con el objetivo de exigir al Gobierno actuaciones que devuelvan la normalidad a la ciudad autónoma tras la entrada masiva de más de 80.000 personas procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio porque en su opinión lo que se ha hecho hasta ahora son "pasos hacia atrás".

"Lejos de mejorar la situación, lo que vemos es que hay mucha desidia y dejadez", ha expuesto en una conversación con Europa Press Maxi Lacasa, policía local en Ceuta y portavoz de Mujeres Caballas. Por ello, el colectivo de mujeres de la ciudad ha organizado esta nueva protesta que arrancará a las 12.00 horas en las Murallas Reales y culminará en la Plaza de los Reyes de la ciudad ceutí.

La organización convocó también el pasado 25 de octubre una protesta en Madrid en torno a la que se reunieron unas 30.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, y a la que acudió también el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas. Al final de la marcha, que acabó en las puertas del Congreso de los Diputados, las convocantes leyeron un manifiesto en el que dieron al Ejecutivo un plazo de 30 días para actuar en la ciudad.

Esta nueva protesta tiene como fin señalar que en contra de lo que se pidió el 25 de octubre, en este mes los pasos "se han dado para atrás". Además de la convocatoria, Maxi Lacasa ha confirmado que Mujeres Caballas "está trabajando" para reunirse en Bruselas con dirigentes europeos entre el 23 y el 25 de noviembre.

DENUNCIAN MENOS EFECTIVOS DE SEGURIDAD Y EL DETERIORO DE LA FRONTERA

Sobre la situación actual de la ciudad, Lacasa ha puesto en el foco que el Gobierno ha retirado de la ciudad a efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para blindar otras localidades donde han tenido lugar disturbios los últimos fines de semana.

Asimismo ha destacado una "desescalada militar" que ha provocado que "apenas" se vean "efectivos por las calles". En este sentido, desde Mujeres Caballas han denunciado que la seguridad que hay actualmente en la frontera entre España y Marruecos se circunscribe a "una boya de contención rota" y "un único guardia civil a la vista".

Por otro lado, la policía local ha destacado que "no se está devolviendo" a las personas filiadas y que la sensación de los vecinos es que "Ceuta es un gran CETI". Por ello, desde Mujeres Caballas hacen un llamamiento para que el día 21 salgan a las calles todos los ceutíes y que acudan también españoles de distintos puntos del país.

"Queremos que venga la gente. Tenemos los comercios hundidos y necesitamos que vengan. Ese mismo día habrá conciertos por Santa Cecilia y una media maratón. El simple hecho de que se desplacen hasta aquí es ya muy significativo", ha expresado Lacasa.