Murcia dice que dos positivos que entraron por Barajas provocaron el 80% de contagios de la región en agosto

MURCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha dicho este viernes que entre el 70 y el 80 por ciento de los casos de Covid-19 registrados en la Región el pasado mes agosto tuvieron como origen dos positivos que entraron en la Región de Murcia por el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez.

En una entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3, recogida por Europa Press, López Miras ha dicho que estas dos personas contagiadas entraron en el país sin pasar "ningún tipo de control" y propagaron el virus a través del ámbito laboral y el ocio nocturno, lo que ocasionó que se "dispararan" los casos.

El presidente murciano ha reaccionado así tras ser preguntado por la nueva medida del Ejecutivo de la Nación de exigir una prueba PCR con resultado negativo a quienes procedan de países de riesgo por coronavirus. "Llevamos desde mayo pidiéndola", ha añadido al respecto.

Además, ha afeado al Gobierno central que no disponga de unos criterios homogéneos para todas las comunidades autónomas con el fin abordar la gestión de la pandemia de manera uniforme y combatir un virus "que está atacando a todo el mundo" y que "no entiende de territorios.

"Vemos como el resto de países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Reino Unido o Portugal están unidos, hacen frente común, toman medidas y criterios comunes para todo el país", mientras en España "estamos viendo al vicepresidente de Castilla y León que pide ayuda porque ya no tiene herramientas, el presidente de Asturias también y mañana otro presidente tendrá que pedir otra medida diferente".

Esto, a juicio de López Miras, "no es útil, no es eficaz, no es eficiente" y, además, "no propicia ni la unidad, ni la credibilidad, ni la confianza que los ciudadanos deben de tener en las decisiones que tomamos las autoridades porque así nos lo recomiendan los profesionales sanitarios".