Murcia no descarta acudir a la Justicia por la regularización de migrantes: "Nos afecta a todas las CCAA"

Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, durante la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha adelantado que su Ejecutivo estudiará "todos los aspectos" de la regularización masiva de migrantes que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, sin descartar recurrirlo ante la Justicia porque, según ha dicho, "afecta" a todas las comunidades autónomas.

Así se ha pronunciado López Miras en declaraciones a los periodistas antes de participar en el Foro 'Wake Up' de 'El Español' sobre la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno y después de que algunas comunidades 'populares' hayan anunciado que acudirán al Supremo.

Según ha argumentado, esta decisión del Gobierno "afecta a todas las comunidades" y se ha quejado de que "no han consultado" a los Ejecutivos autonómicos.

"Lo que va a suponer la decisión del Gobierno es una mayor saturación del sistema público, de los servicios públicos", ha alertado López Miras, advirtiendo de que se puede generar "un colapso" y una "saturación" de los servicios públicos.

"La inmigración requiere también, entre otras muchas cuestiones, control. Y lo que hace el Gobierno es de todo menos controlarla", ha sentenciado.