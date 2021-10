Nace The Hair MBA, un programa educativo para revalorizar y dignificar la profesión de los peluqueros

Presentación de The Hair MBA en Ifema - THE HAIR MBA

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón Look de Ifema Madrid ha sido el escenario de la presentación a nivel mundial de 'The Hair MBA', un proyecto español con vocación global de formación 'online' destinado a revalorizar la profesión, dignificando la figura del peluquero gracias a una formación de alto nivel que se ofrece desde este MBA, según han informado en un comunicado.

En concreto, este proyecto ha sido puesto en marcha entre Sergi Bancells, comunicador con una amplia experiencia en el mundo de la peluquería; Óscar Guinea, peluquero y prestigioso coach de negocios, equipos y liderazgo en el sector belleza; y Frédéric Logodin, consejero delegado de Provalliance (Llongueras, Jean Louis David, Franck Provost y The Barber Company).

Se trata de un programa educativo que ofrece formación de alto nivel que otorga un diploma certificado mediante 'blockchain' que garantiza que el estudiante ha cumplido con éxito todos los objetivos marcados en el programa del MBA.

De esta forma, el sector contará con una comunidad global interconectada, en la que los peluqueros podrán compartir su dominio y pasión por su profesión, además de ser reconocidos por el resto de la sociedad como profesionales cualificados con amplios conocimientos.

En The Hair MBA se combinan clases teóricas y prácticas, con webinars y directos con el fin de obtener una titulación completa. Clases de producción propia impartidas por expertos de primer nivel en el sector.

Así, dedicando solo 20 minutos al día, durante seis meses, se obtendrá la doble titulación en 'business' y 'artistry': The Hair MBA Diploma. Un modelo disruptivo y guiado, donde el estudiante decide cuándo y dónde quiere formarse.

"Durante el confinamiento, tuvimos mucho tiempo para pensar en la importancia del sector de la peluquería para la sociedad, ya que llegó

a declararse servicio esencial, pero a la vez nos dimos cuenta de que es una profesión que no está reconocida como se merece. A partir de aquí, comenzamos a plantearnos en encontrar la fórmula para revalorizar la profesión y reivindicar la imagen del peluquero, y detectamos que no existía ninguna titulación con diploma que acreditase la formación de los peluqueros", ha explicado Frédéric Logodin durante la rueda de prensa de presentación.

Por su parte, la directora de la feria de Salón Look de Ifema, ha destacado que "los profesionales van a valorar muchísimo este proyecto, como se ha podido ver hoy tras la gran acogida que ha tenido la presentación en Salón Look". "Confiamos en que el éxito de The Hair MBA está asegurado y es muy emocionante ver como regresa Salón Look por todo lo alto, tras dos años de parón, lanzando proyectos tan innovadores y pioneros como éste", ha indicado.