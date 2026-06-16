Narbona sobre Leire Díez: "Siempre he dicho que la conocía"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a su llegada a un almuerzo-coloquio del Club Siglo XXI, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado que responderá "todo" lo que esté en su mano al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que la ha citado como testigo en el 'caso Leire Díez' y ha reiterado que conocía a la exmilitante investigada.

"Siempre he dicho que la conocía" ha afirmado en declaraciones a Europa Press este martes en el club siglo XXI --donde acudía a un acto de la ministra de Educación, Milagros Tolón-- al ser interrogada por su relación con Díez, a la que el juez sitúa en una trama para entorpecer causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

Ante su comparecencia, fechada para el próximo 10 de julio, Narbona dice que trasladará al juez "todo lo que puedo contarle", aunque ha evitado dar más detalles sobre el contenido de la misma por "una cuestión de respeto a declarar como testigo en una causa", según ha expresado.

Narbona ha sido citada por un intercambio de mensajes con Díez en los que la 'fontanera' hablaba de "reconducir" los "ataques" al presidente Pedro Sánchez y proporcionar ayuda cualificada. La presidenta del PSOE y exministra decía que eso ya se lo había contado al entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, unos días atrás.

Tras la detención de Leire Díez, Narbona admitió públicamente que la había conocido años atrás en Cantabria, donde llevaba la comunicación del partido y aseguró sentirse "muy disgustada" con su actuación.

Fuentes socialistas precisaron a Europa Press que ambas se conocieron durante un curso de verano de la Universidad Menéndez Pelayo en Santander y desde entonces mantuvieron un contacto esporádico.

En 2024 se puso en contacto con ella para ofrecerle información pero esta le derivó a Cerdán y no llegó a recibir ningún archivo ni datos concretos, según indicaron las citadas fuentes. Sin embargo, Cerdán llegó a decirle a Narbona que Díez "no tenía nada que no se supiese ya".