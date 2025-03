Noelia Núñez (PP) asegura que Ábalos cuestionó sus méritos por ser mujer: "No contaba con que no me quedara callada"

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, Noelia Núñez, ha asegurado este lunes que el exministro de Transportes José Luis Ábalos cuestionó sus méritos profesionales en un mensaje en la red social 'X' porque es una mujer, ironizando con que el exdirigente socialista "no contaba" con que no se quedaría "callada".

"Es curioso que, de todas las personas que han salido a denunciar lo que estaba haciendo Ábalos en el Ministerio de Fomento, me responda a mí. Es curioso que sea una mujer con la que se atreva el ministro. Lo que no contaba es que no me quedara callada, que respondiera y que no me achantara a ese intento de acusarme", ha declarado en una entrevista en 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado Núñez después de que, a raíz de una intervención en la que se refirió a las "novias-sobrinas de algún ministro" y otros detalles relacionados con informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el 'caso Koldo' que involucran al exministro, este le respondiese mediante una publicación en redes sociales poniendo en duda sus méritos para "tanta ocupación".

En este sentido, la dirigente 'popular' ha reiterado que no piensa quedarse "callada" y ha afirmado que desde su partido seguirán "denunciando todo lo que está haciendo el exministro". Asimismo, ha señalado que empatiza "un poco con él" porque "sólo es una pieza de este conocido puzzle que acaba con todo el PSOE y con el jefe de la trama que es el señor Sánchez".

"Es importante que no nos quedemos calladas ante tales acusaciones de un señor que tiene algún lío que otro con la justicia", ha remarcado Núñez ante el "intento" de Ábalos de "sembrar duda" en su trayectoria profesional o "incluso" en si ha cobrado comisiones o no.

"Yo al señor Ábalos le recomendaría que, en lugar de perder el tiempo en redes sociales, preparara un poquito mejor su estrategia de defensa viendo todas las imputaciones que se hacen de su ejercicio durante toda su trayectoria política", ha sentenciado.