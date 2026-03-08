El número dos de Nuevas Generaciones del PP se da de baja como afiliado y pide el voto para Vox

Carlo G. Angrisano dimite y se da de baja como afiliado del PP. - CARLO G. ANGRISANO

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP, Carlo Giacomo Angrisano, ha solicitado la baja como afiliado del partido y ha pedido el voto para Vox.

Angrisano ha informado de su decisión mediante un comunicado, en el que ha afirmado que "el PP ha dejado de defender los valores por los que nos afiliamos la mayoría de nosotros".

El hasta ahora número dos de las NNGG ha señalado que se afilió en 2012 al partido "por amor a España, su identidad, su historia, su libertad" en un momento en el que "todo estaba siendo cuestionado" por "el separatismo". "Yo era uno de tantos españoles convencidos de que el Partido Popular debía proteger lo mejor de nuestro país", ha incidido.

Sin embargo, considera que "los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo". "Y cuando un proyecto político teme más perder votos que defender lo correcto, termina perdiendo ambas cosas", ha argumentado.

Por ello, ha pedido el voto para los de Santiago Abascal, afirmando que lo hace "porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles". "Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse", ha agregado. De este modo, ha avanzado que seguirá "en la misma batalla" donde "España se defiende sin complejos".