La obra 'Ética de la razón cordial' de Adela Cortina obtiene el 'Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2007'

Actualizado 26/01/2007 14:59:56 CET

GIJÓN, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia y escritora, Adela Cortina, es la ganadora del 'Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2007', fallado hoy en Gijón, con su obra 'Ética de la razón cordial'.

El libro premiado defiende una nueva visión de la ética tradicional, basada en la ética de la ciudadanía o razón cordial, cuyo fundamento es "la compasión hacia los sentimientos de los demás".

El jurado del premio estuvo presidido por Pedro de Silva Cienfuegos Jovellanos, ante la ausencia de Sabino Fernández Campo, conde de Latores. El premio está dotado con 18.000 euros, lo que lo convierte en uno de los galardones de ensayo de tema libre "con mayor dotación económica en lengua española", aseguró hoy la organización, a través de un comunicado.

El ensayo premiado considera que "la compasión es el motor del sentido de la justicia" que busca y encuentra argumentos para construir un mundo "a la altura de lo que merecen los seres humanos".

Adela Cortina se apoya en una cita célebre de Pascal: "Conocemos la verdad, no sólo por la razón, sino también por el corazón". A partir de estos principios, la autora establece la línea argumental de su ensayo, centrada en que la razón íntegra es razón cordial, porque "conocemos la verdad y la justicia no sólo por la argumentación, sino también por el corazón", asegura.

Entre sus libros destacan 'Ética mínima' (1986); 'Ética sin moral' (1990); 'Ética aplicada' y 'Democracia radical' (1993); 'El quehacer ético' (1994); 'La ética de la sociedad civil' (1994); 'Ética de la empresa' (1994); 'Ciudadanos del mundo' (1997); 'Alianza y Contrato' (2001); 'Por una ética del consumo' (2002); 'Construir confianza' (2003); y 'Razón pública y éticas aplicadas' (2003).

Adela Cortina es Catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, ciudad en la que nació y donde cursó sus estudios de Licenciatura y Doctorado en Filosofía, que profundizó en las Universidades de Munich y Frankfurt como becaria del Deutscher Akademischer Austauschdienst y de la Alexander von Humboldt-Stiftung.

Además, fue profesora visitante en la Chaire Hoover de la Université Catholique de Louvain-la-Neuve, en la Vrije Universitet (Amsterdan), en el Institut for European Studies y el Mendoza College for Business de la University of Notre Dame (USA), y en la University of Cambridge.

Actualmente, es directora de la Fundación para la Ética de los Negocios y las Organizaciones (ÉTNOR); Vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida; Vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad y Consumo; Vocal del Comité Asesor de Filosofía, Filología y Lingüística de la Comisión Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI); y Directora del Programa Interuniversitario de Doctorado, con Mención de Calidad, "Ética y Democracia". Fue finalista del Premio Nacional de Ensayo en el año 1994.

Asimismo, Cortina trabaja en cuestiones de ética, tanto de fundamentación como de aplicación a las empresas, la política, la sanidad, las biotecnologías, los medios de comunicación, las profesiones y la educación; así como de filosofía política. Participa en congresos y proyectos tanto en España como en América Latina y Europa, y es colaboradora habitual del diario El País.

PREMIO JOVELLANOS

El 'Premio Internacional de Ensayo Jovellanos' fue instituido y convocado en su primera edición en 1994, al celebrarse el 250 aniversario del nacimiento, en Gijón, de Gaspar Melchor de Jovellanos, uno de los hombres clave de la cultura española.

Según la organización, el galardón quiere distinguir "aquellas creaciones originales e inéditas que supongan una aportación relevante en los campos del pensamiento, las humanidades, las ciencias sociales y de la naturaleza, escritas en lengua castellana por autores de cualquier país del mundo".

Además de Pedro de Silva Cienfuegos Jovellanos, formaron parte del jurado Lluís Xabel Álvarez Fernández, Jorge Fernández Bustillo, Juan Luis Iglesias Prada, Juan Ramón Pérez Las Clotas, Juan Antonio Vázquez García, Socorro Suárez Lafuente.

A esta decimotercera edición del premio se presentaron 80 obras, tanto de autores consagrados, como de noveles, procedentes de numerosos países del mundo, en especial de América Latina y distintos lugares de Europa.

En ediciones anteriores obtuvieron este premio Antonio Fernández-Rañada (Los muchos rostros de la ciencia, 1995); Emilio Lamo de Espinosa (Sociedades de cultura, sociedades de ciencia, 1996); Javier Tusell (La revolución posdemocrática), y Gabriel Bello (La construcción ética del otro) en 1997; Carlos Castilla del Pino (El delirio, un error necesario, 1998); y Pedro Laín Entralgo (Qué es el hombre. Evolución y sentido de la vida, 1999).

Asimismo, fueron galardonados John R. Searle (Razones para actuar. Una teoría del libre albedrío, 2000) y Amando de Miguel (Las profecías no se cumplieron) en 2001; Emilio González Ferrín (La palabra descendida. Un acercamiento al Corán) y Félix Duque (Los buenos europeos. Hacia una filosofía de la Europa contemporánea) en 2003; Fernando Zalamea Traba (Ariadna y Penélope. Redes y mixturas en el mundo contemporáneo) en 2004; Sophie Bessis (Las emergencias del mundo) en 2005; y Enrique Gil Calvo (La ideología española) en 2006.