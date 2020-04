Ocón (PSOE) tilda de "intolerable" el "alegato a un golpe militar" de la alcaldesa de Autol y le exige a PP "que dimita"

Bastida: "Pido disculpas a quien se haya sentido ofendido por alguna de las publicaciones en mi perfil de Facebook"

El PSOE de La Rioja ha pedido este jueves la dimisión de la portavoz del PP en el Parlamento riojano, Catalina Bastida, por haber compartido un mensaje en su perfil de Facebook en el que "se llama a un alzamiento militar en España".

"Me dicen que un general le ha transmitido al jefe de las fuerzas armadas que hay un grupo de generales en absoluta disposición de cumplir órdenes en caso de que surjan, entre los iluminados del Gobierno, nuevas ideas que ataquen el orden público", rezaba la publicación de la diputada 'popular', según ha denunciado el secretario general del PSOE en La Rioja, Francisco Ocón, en una rueda de prensa telemática.

"Me cuentan que el Rey no quiere firmar los reales decretos que les pasa el Gobierno", finalizaba este mensaje de Bastida, que para el dirigente 'socialista' supone su "autoproclamación como portavoz del jefe del Estado".

Con todo, Ocón ha recordado las declaraciones de la propia Bastida este miércoles en el Parlamento en las que aseguraba que si el PP hubiera gobernado durante esta crisis sanitaria, "no hubiera habido muertos".

Por ello, desde el PSOE han exigio la dimisión de todos sus cargos públicos --también es alcaldesa de Autol-- por sus "declaraciones desafortunadas" y han instado a que el PP se lo pida porque sino "serán cómplices".

DISCULPAS

Por su parte, Catalina Bastida ha pedido "disculpas" a quienes "se hayan podido sentir ofendidos" por alguna de las publicaciones en su perfil personal de la red social Facebook y ha reconocido "el error que supone compartir un mensaje cuya autoría y veracidad no está acreditada ni puede ser comprobada".

No obstante, ha defendido que hay "un abismo" entre un alegato de un golpe militar a "hacerse eco de un mensaje viral de los que estos días inundan las redes sociales". "Compartir el mensaje es un error que acepto, lo que no puedo tolerar es que se me acuse de golpista sin ningún fundamento", ha precisado.

Por último, Catalina Bastida ha recordado su larga trayectoria política, que le "avala" a la hora de no dudar de su respeto escrupuloso al ordenamiento jurídico y a todas las normas que rigen el Estado de Derecho.