Olona (Vox) acusa a Marlaska de "odiar a la Guardia Civil" y alude a un episodio oscuro en el asesinato del juez Lidón

Marlaska recuerda su contribución como juez en la derrota de ETA y desafía a la diputada para que concrete a qué se refiere

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox Macarena Olona ha acusado este miércoles en el Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "odiar a la Guardia Civil" desde que fue protagonista de un supuesto episodio durante el entierro de su compañero José María Lidón, juez asesinado por ETA en 2001, relacionando este supuesto odio con los ceses de los coroneles Diego Pérez de los Cobos y Manuel Sánchez Corbí.

El ministro de Interior le ha reprochado que no concretara a qué se refiere haciendo alusión a este asesinato de hace 20 años: "Sea suficientemente valiente; yo me he liberado hace mucho de la dictadura de la mirada ajena, pero también de los silencios", le ha avisado.

"Le pido", le había dicho antes Olona a Grande-Marlaska, "que aflore la verdad y le diga a su presidente, al PSOE, a todos los presentes aquí en esta cámara qué ocurrió hace 20 en Bilbao, cómo tuvieron que recordarle que la lucha contra ETA no es compatible con la cobardía y qué dejó de hacer como magistrado para evitar que determinada información saliese a la luz pública".

Olona, que no ha dado más detalles en su intervención sobre a qué se refería, le ha reprochado en la sesión de control al Gobierno que el ministro "no diga nada" y acusa al Congreso con "palabras vacías de contenido". "La realidad va a acabar aflorando", ha asegurado en alusión al cese de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid cuando se investigaba la manifestación del 8M y el inicio del contagio de coronavirus.

"Hay dos imágenes que muestran su degradación", ha continuado Olona, mostrando dos fotografías desde la tribuna. La primera era de 2001, cuando Grande-Marlaska era uno de los seis magistrados que portaba el féretro de José María Lidón tras ser asesinado por ETA, y otra de diciembre de 2019, "cuando era uno de los ministros que aplaudió a los herederos" de ETA en el Congreso.

Olona ha sostenido que "la realidad que esconde" el cese del coronel Pérez de los Cobos es la misma que la de apartar al coronel Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) y a la Guardia Civil del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. "Es que usted", ha aseverado, "odia profundamente a la Guardia Civil y el origen de ese odio está hace 20 años en Bilbao".

MARLASKA: "HAY LÍMITES"

El ministro Grande-Marlaska ha reconocido que no pensaba que la diputada de Vox hiciera uso del asesinato de un compañero de la judicatura y le ha afeado sus palabras. "Hay límites", le ha espetado antes de añadir: "Sea suficientemente valiente de decir qué hice o deje de hacer".

El titular del Interior ha recordado que quien portaba ese féretro de un juez "vilmente" asesinado es "el mismo" que estaba este miércoles contestando en el Congreso a una pregunta de Vox. En este sentido, ha mencionado que estuvo amenazado por ETA y que fue objetivo en dos ocasiones frustrados de una organización terrorista que combatió y que contribuyó a derrotar "no por orgullo" sino porque era su función como juez.

"Trabajé para vencer a ETA y sigo trabajando como ministro para que todos los crímenes sean desvelados así como sus autores", de la mano de las víctimas de la organización terrorista. "Sea suficientemente valiente", ha insistido Grande-Marlaska, desafiando a Olona a que diga a qué se refiere. "Mire, yo me he liberado hace mucho de la dictadura de la mirada ajena, pero también de los silencios", le ha avisado.