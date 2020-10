Olona (Vox) advierte a PP de que "todo lo que no sea un sí a la moción de censura es un sí al gobierno socialcomunista"

VITORIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha criticado que el presidente del PP, Pablo Casado, no haya anunciado todavía su posición ante la moción de censura que defenderá esta semana el presidente de Vox, Santiago Abascal, en el Congreso, pero ha advertido al PP que "todo lo que no sea un sí a la moción de censura, es un sí a este gobierno socialcomunista".

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Vasco, Olona ha sido preguntada sobre la posición que adoptará el PP frente a la moción de censura que presentará esta semana Vox ante el Pleno del Congreso con el objetivo de sustituir a Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno, que por el momento, sólo cuenta con el respaldo de sus 52 diputados.

Olona ha criticado que, en la actualidad, Vox no conoce cuál será la postura que va a adoptar el PP y ha lamentado que incluso no conoce quién será el que defenderá la postura de los 'populares' en el Congreso. La diputada de Vox cree que debe ser el presidente del PP, Pablo Casado, el que intervenga en el debate de la moción de censura.

"No es Vox quien debe dar al PP las razones (para apoyar la moción de censura) porque son sus mismos votantes quienes están elevando la voz y a quienes no les vale el argumento que hasta la fecha ha sostenido el PP para justificar su no apoyo a esta moción de censura", ha señalado.

La portavoz de Vox ha rechazado los argumentos que afirman que "lo números no salen" porque cree que "a los políticos se les exige política con mayúsculas". "Todo lo que no sea un sí a la moción de censura es un sí a este gobierno socialcomunista", ha advertido.

Olona ha recordado que su formación denuncia que "se está produciendo un cambio de régimen en el Estado, de manera acelerada, aprovechando la crisis sanitaria". "De manera coherente con nuestra postura, hemos registrado el único instrumento constitucional que permitiría descabalgar a este gobierno", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que Vox considera que ha "ganado" al registrar esta moción de censura porque "puede que no tengamos la victoria política" al no tener la mayoría necesaria para que sea aprobada, pero cree que han conseguido "la victoria moral".