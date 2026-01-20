Una operación contra el yihadismo deja una mujer detenida en Ferrol y otro arrestado más en Cartagena

1044126.1.260.149.20260120150254 Agentes de la Policía Nacional se llevan a una detenida, a 20 de enero de 2026, en Ferrol, en una operación contra el yihadismo - Gustavo de la Paz - Europa Press

MADRID/FERROL 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una operación antiterrorista de la Policía Nacional ha dejado una mujer detenida en Ferrol (A Coruña) y un hombre arrestado en Cartagena (Murcia), en una investigación por delitos relacionados con la radicalización yihadista desarrollada por la Audiencia Nacional y la Comisaría General de Información.

Según han informado fuentes de la investigación a Europa Press, el dispositivo policial comenzó a primera hora de la mañana de este martes y se concentró específicamente en un inmueble de viviendas sociales situado en el número 4 de la calle Ortigueira, en Ferrol.

Un importante despliegue de la Policía Nacional se ha saldado este martes con la detención de una mujer en la localidad coruñesa de Ferrol por su supuesta vinculación con el yihadismo. La operación se ha desarrollado durante varias horas en un inmueble del barrio de Recimil.

El despliegue policial también se produjo, de forma simultánea, en Cartagena, donde fue arrestado un varón por su presunta implicación en procesos de radicalización en el terrorismo yihadista.

Los agentes especializados han llevado a cabo registros, retirando diversas cajas con material que será analizado en el marco de la investigación.

La intervención en Ferrol finalizó en torno a las 11.40 horas, momento en el que la detenida fue sacada del edificio y escoltada hasta un vehículo policial.

Debido a la naturaleza del delito con el cual se la relaciona, está previsto que la detenida sea trasladada a Madrid para ser puesta a disposición de la Audiencia Nacional, el órgano competente en este tipo de investigaciones, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

Durante el tiempo que duró el operativo, la presencia de las unidades policiales generó sorpresa entre los residentes de Recimil.