La oposición centra en Montero el Pleno de control del Congreso, en el que no estará Sánchez

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025 - Ananda Manjón - Europa Press

Podemos le dirige una interpelación sobre el impacto económico de las relaciones con Israel y forzará una votación la semana siguiente

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien estará esos días en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, provocará que su 'número dos' y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asuma la próxima semana hasta cinco preguntas de la sesión de control en el Congreso.

La presunta corrupción que afecta el PSOE, la inmigración, la inseguridad, el problema para el acceso a la vivienda o la ofensiva militar de Israel en Gaza son algunos de los asuntos por los que los grupos de la oposición preguntarán al Gobierno.

De entrada, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha presentado una pregunta muy genérica para la vicepresidenta que puede dar lugar al debate de los más diversos asuntos. "¿Cuánto tiempo vamos a seguir así, vicepresidenta?", reza el interrogante de Muñoz.

En la misma línea camina la pregunta de su compañero del área económica Juan Bravo, quien pretende que la 'número dos' del Gobierno le explique si "va a seguir dando carta de normalidad a lo que no es normal", también sin referirse a ningún asunto concreto.

LA GESTIÓN DE HACIENDA

El miércoles volverá a producirse el ya casi clásico cara a cara entre el dirigente 'popular' Elías Bendodo y Montero, a la que quiere preguntar si va "asumir responsabilidades" por su "nefasta" gestión, un asunto, como viene siendo habitual podría servir para que el diputado critique a la candidata socialista a la Junta de Andalucía.

Vox centra su pregunta en el área que maneja la titular de Hacienda. El secretario general de su grupo parlamentario, José María Figaredo, intentará que la ministra aclare si "aflojará" el Gobierno en algún momento el "terrible" esfuerzo fiscal y contributivo de los españoles.

De su lado, la diputada de Esquerra Republican (ERC) María Crusset pretende que Montero le dé cuenta de las consecuencias que tendrá la forma de hacer política del Gobierno, una cuestión abierta que puede traer consigo discusiones sobre distintos temas.

A Montero también le dirige Podemos una interpelación para saber cuáles son sus planes en relación con el impacto en las cuentas públicas de las relaciones económicas con el Estado de Israel. Esta interpelación, que defenderá la líder morada, Ione Belarra, dará lugar a la votación de la consiguiente moción una semana después.

EL FUTURO DE LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS INTERNACIONALES

Y también quiere hablar de Israel el diputado del PP Javier Merino, quien ha registrado una pregunta para que la responsable de Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aclare si está en duda la participación de España en las próximas competencias deportivas internacionales.

La sesión de control también contempla interrogantes para el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a quien el secretario general del PP, Miguel Tellado, pretende preguntar si el Gobierno respeta los principios de "ejemplaridad, transparencia y buen uso" de los recursos públicos, mientras que la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, aspira a que le aclare si "alguna vez", el Ejecutivo va a dar explicaciones a los españoles.

Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, es el objetivo del 'popular' Rafael Hernando, quien busca preguntarle si "la seguridad es una prioridad para su Gobierno".