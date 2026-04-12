La oposición centrará en Bolaños en el próximo control del Congreso ante la ausencia de Sánchez y cuatro ministros

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ausencia en el próximo Pleno de control en el Congreso del presidente, Pedro Sánchez, su nuevo vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y los ministros José Manuel Albares (Exteriores), Margarita Robles (Defensa) y Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) ha llevado a la oposición a dirigir buena parte de sus preguntas al ministro de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños.

En concreto, Sánchez ha comunicado al Congreso su ausencia de la sesión plenaria de este miércoles por encontrarse de viaje oficial en China, lo que evitará el habitual duelo parlamentario entre Sánchez y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en medio de los juicios por los casos 'Kitchen' y 'mascarillas' o de la situación del conflicto bélico en Oriente Próximo.

Así las cosas, el PP ha registrado una pregunta para Bolaños con un enunciado genérico, como viene siendo habitual, con la intención de poder hacer referencia a diferentes asuntos. "¿Ha merecido la pena, ministro?", reza el interrogante de su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz. "¿Está el Gobierno a la altura de los españoles", es, por su parte, la pregunta que su homóloga de Vox, Pepa Millán, pretende que éste le conteste.

Los de Santiago Abascal también dirigen una interpelación a Bolaños para que dé cuenta de cuáles son las prioridades del Gobierno en el desarrollo de las políticas públicas lo que queda de legislatura. Un asunto por el que precisamente esta semana el propio ministro compareció en la Comisión Constitucional del Congreso.

El debate de esta interpelación dará lugar a la votación una semana después de la correspondiente moción, un texto en el que no se descarta que la tercera fuerza del Congreso plantee la reprobación del ministro.

Quien también quiere fiscalizar a Bolaños en la sesión del miércoles es Junts, que pedirá al titular de Justicia que se pronuncie sobre si cree que la Justicia española garantiza la libertad de expresión.

HASTA CUATRO PREGUNTAS PARA PUENTE

Otro de los ministros que acumula más preguntas de los grupos es el titular de Transportes, Óscar Puente, a propósito de la situación ferroviaria en España y de conocerse el informe de la Guardia Civil sobre el accidente de Adamuz (Córdoba), que causó la muerte de 46 personas el pasado 18 de enero.

Así, el PP quiere que Puente se pronuncie sobre si cree que ha cumplido con sus obligaciones como ministro, si el servicio ferroviario está "a la altura de los impuestos que pagan" los españoles y si piensa asumir su responsabilidad y dimitir.

Por último, la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, reclamará al titular de Transportes que detalle cuándo tiene previsto el Gobierno dar cumplimiento al artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Dicho artículo reconoce al archipiélago el derecho a la planificación y congestión de sus aeropuertos.

DEBUT DE ARCADI ESPAÑA

En la próxima sesión plenaria, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, preguntará al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, cómo y cuándo piensa resolver el Gobierno la "infrafinanciación histórica" de la Comunidad Valencia, mientras que el diputado de Bildu Oskar Matute le pedirá que aclare si el Ejecutivo está dispuesto a recuperar el impuesto a las energéticas, "aunque Europa no actúe".

El PP también prevé interrogar a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Sara Aagensen, para que aclare a la Cámara "durante cuánto tiempo va a seguir ocultando la verdad", mientras que el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, le instará a dejar claro si el Gobierno va a insistir en su política energética "fallida".

En UPN tiene presentada también una interpelación para Aagesen para que dé cuenta de cuándo va a licitar el Gobierno y adjudicar las obras de construcción de la segunda fase del Canal de Navarra. En el siguiente Pleno, se votará la subsiguiente moción.

PNV, PREOCUPADO POR EL AUMENTO DE AGRESIONES POR ARMA BLANCAS

"¿Hasta dónde llega su responsabilidad política?", es otra de las cuestiones que los 'populares' confían en que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, responda. Aunque es un enunciado general, todo apunta a que en el PP sacarán a relucir la supuesta implicación de Torres en el 'caso mascarillas', pese a que esta semana negó, en un informe remitido al Tribunal Supremo, haber dado o recibido órdenes para favorecer la trama.

El listado de preguntas también incluye una del PNV para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que pedirá que precise de qué forma va a hacer frente a las constantes agresiones con armas blancas que se están registrando en lugares de uso público.

A la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el PP le preguntará si se siente responsable de que la vivienda sea "el mayor fracaso de su Gobierno; a su colega de Sanidad, Mónica García, "cuánto va a alargar" la situación en la que se encuentra la sanidad en España; a la titular de Igualdad, Ana Redondo, "a qué se dedica su Ministerio"; y a la de Inclusión, Seguridad y Migraciones, Elma Saiz, si "es la seguridad y bienestar de los españoles la prioridad de su Gobierno". De su parte, ERC pedirá al ministro de industria, Jordi Hereu, que explique si considera sostenible la actual política industrial.