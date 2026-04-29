La oposición denuncia la "humillación" de Azcón ante "el pacto de la vergüenza" y Vox defiende la prioridad nacional

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, durante el Pleno de las Cortes de Aragón, a 29 de abril de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

Alegría tilda a Azcón de "presidente menguante" y asegura que quien "manda en el Gobierno es Vox"

MADRID/ZARAGOZA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La oposición en las Cortes de Aragón ha denunciado este miércoles, durante la segunda jornada del Pleno de investidura, la "humillación" del presidente del Gobierno regional, Jorge Azcón, ante el pacto PP-Vox, que han tildado como "pacto de la vergüenza".

La portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Pilar Alegría, ha alertado de que el nuevo Ejecutivo busca "segregar entre aragoneses de primera y de segunda" mediante la prioridad nacional, calificando la medida de "ilegal" y "cínica".

Asimismo, ha afirmado que Azcón "pierde la autonomía desde el primer momento" y ha calificado al dirigente del PP aragonés de "presidente menguante". Además ha criticado que el pacto priorice la "privatización de la educación" y el "desmantelamiento" de servicios públicos.

Finalmente, ha denunciado una "parálisis" de 209 días en la región, 75 entre elecciones y toma de posesión y 134 hasta la investidura. "209 días sin Gobierno, sin decisiones y sin respuestas", ha esgrimido Alegría.

"PRIMERO LOS ARAGONESES Y LOS ESPAÑOLES"

Por su lado, el portavoz del grupo parlamentario Vox, Alejandro Nolasco, ha reivindicado que la prioridad nacional --incorporada al acuerdo de Gobierno con el PP-- es "justicia y sentido común" para "proteger a quienes han nacido y cotizado en la región", asegurando que no pedirán "perdón" por defender que los aragoneses "vayan primero".

Nolasco ha resumido este concepto en que las ayudas públicas "no pueden convertirse en una lotería opaca que termina perjudicando a quienes más han aportado con su esfuerzo, su trabajo y sus impuestos", que la vivienda protegida "debe tener reglas claras" o que el padrón "no puede ser un coladero". "No puede ser igual quien lleva toda una vida contribuyendo que quien acaba de llegar sin vínculo alguno", ha expresado.

Asimismo, ha advertido que Vox será un "socio leal pero exigente" y que este acuerdo en Aragón es solo el "punto de partida" de lo que "pretenden" para toda España. Entre sus objetivos ha destacado la lucha contra la "okupación", una política migratoria "seria" y el fin del "despilfarro político".

CHA: UN AZCÓN "DESCOMPUESTO Y MANIATADO"

Por su parte, el representante de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, ha tildado a Azcón de "títere humillado por Génova" y ha calificado el pacto de "catálogo de ilegalidades". Así, ha expresado que el presidente electo se encuentra "descompuesto y maniatado".

Ha denunciado un "etnocidio" cultural contra las lenguas propias y ha alertado de que el PP está poniendo "las bases" para un futuro trasvase del Ebro. Para CHA, la prioridad nacional es una "cortina de humo" y vaticina que el gobierno durará solo hasta que a Vox le interese abandonar las instituciones por cálculo electoral nacional.

Pueyo ha lamentado también que el acuerdo de gobierno no contiene "ni una mención a cultura", más allá de "montar chupifestivales". A ello ha sumado que los fondos de inversiones internacionales "tienen casi más tierra que los agricultores aragoneses", y ha sostenido que PP y Vox "odian Aragón, odian su patria, odian a su gente" y "su única patria es el dólar".

UN EJECUTIVO "DEPENDIENTE" QUE ATACA LOS DERECHOS HUMANOS

En el turno de Aragón-Teruel Existe, su portavoz, Tomás Guitarte, ha confirmado su "no rotundo" a un Ejecutivo que considera el "más dependiente de Madrid de la historia democrática de Aragón".

Guitarte ha criticado que las medidas contra la despoblación son "inconcretas e insuficientes", ocupando solo el 2,5% del acuerdo, y ha lamentado la ausencia de compromisos con infraestructuras clave para Teruel, tildando de "extractivista" la política del nuevo gabinete.

Finalmente, la diputada de IU, Marta Abengochea, ha cargado contra lo que ha llamado "pacto de la vergüenza", denunciando un "grave retroceso democrático" que agravará la desigualdad social.

Abengochea ha advertido de que las políticas del nuevo Gobierno suponen un "ataque frontal a los derechos humanos" y ha asegurado que la oposición no se quedará solo en las instituciones. "Vamos a inundar las calles en contra de sus políticas neoliberales y de sus discursos racistas", ha esgrimido.