La opositora venezolana María Corina Machado se verá la próxima semana con Feijóo y Abascal en su visita a Madrid

Archivo - January 15, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: MARIA CORINA MACHADO, Venezuelan opposition leader and Nobel Peace Prize recipient, flanked by U.S. Senator Dick Durbin (D-IL) and U.S. Senator Alex Padilla (D-CA), meeting with Senators a - Michael Brochstein / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, mantendrá la próxima semana sendas reuniones con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y con el presidente de Vox, Santiago Abascal, en el marco de su visita a Madrid, según han confirmado a Europa Press fuentes de ambas formaciones.

En concreto, Machado se verá con Feijóo el viernes 17 de abril en la sede nacional del PP, en la madrileña calle Génova. Se prevé que también mantenga encuentros con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

El PP mantiene fuertes lazos con la oposición venezolana. El pasado mes de enero, en una cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) en Zagreb (Croacia) --a la que la propia María Corina Machado se conectó telemáticamente--, Feijóo exhibió sintonía con la Premio Nobel de la Paz.

Allí, el presidente del PP defendió la "legitimidad electoral y moral" de la oposición venezolana para liderar el futuro del país, al tiempo que criticó el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez a la "dictadura venezolana".

"Yo estoy muy orgulloso de que el PP español haya estado siempre al lado de los demócratas venezolanos, de sus presos políticos, de las familias de miles de desaparecidos, al lado de ocho millones de exiliados. En definitiva, al lado correcto de la historia", proclamó.

La dirigente venezolana también ha reservado un hueco en su agenda para el presidente de Vox en este viaje a Madrid, si bien fuentes de ese partido no confirman por el momento si esa reunión entre ambos también tendrá lugar el día 17.

El pasado mes de diciembre, cuando Machado apareció en Oslo con motivo del Premio Nobel de la Paz, Abascal le dijo "bienvenida a Europa". "Gracias por tu inmenso coraje y ejemplo que ilumina Occidente y nos recuerda que con fe y firmeza no hay mal que resista al empuje de la verdad y a la fureza de la libertad", añadió en 'X'.

EL GOBIERNO, DISPUESTO A RECIBIR A MACHADO

Este miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tendría "ningún inconveniente" en recibir a María Corina Machado si ella le solicita un encuentro o pide otra reunión "a cualquier otro nivel". Además, recordó que ya ha hablado "en varias ocasiones" con Machado y "es muy libre de venir a España".

La llegada de María Corina Machado a España el 17 de abril coincide con la primera cumbre bilateral entre España y Brasil que presidirán ese mismo día en Barcelona el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su homólogo brasileño Lula da Silva.