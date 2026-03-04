Ortega Smith, tras quitarle Vox más cargos: Tendrán que explicar por qué humillan a los que levantamos el partido

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, expedientado por la dirección del partido al negarse a aceptar su relevo, ha lamentado la decisión del partido de quitarle otra serie de cargos en el Congreso, puestos en los que llevaba desde 2019.

"Suma y sigue --ha escrito en la red social X--. Algún día, algunos tendrán que explicar por qué se está humillando, difamando y expulsando, sin causa ni razón, a muchos de aquellos que levantamos de la nada este proyecto, al único servicio de España y de los españoles, y que aún nos seguimos dejando la piel por él".

Ortega Smith, uno de los fundadores del partido, de los que fue secretario general y vicepresidente al lado de Santiago Abascal, avisa de que no va a "dejar de seguir luchando por España y por la libertad, mientras otros lo seguirán haciendo por sus únicos intereses personales y económicos".

SOLIDARIDAD DE ANTELO, OTRO DE LOS RELEGADOS

El mensaje de Ortega Smith ha recibido el apoyo del hasta ahora líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, a quien la dirección nacional ha descabalgado de la cúpula del partido en la región. "Ánimo amigo, el tiempo pone a cada uno en su lugar", ha comentado en la misma red social.

La última decisión de la dirección del grupo parlamentario de Vox sobre ortega Smith ha sido decidido quitarle de la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano que se mantiene en pie cuando convocan elecciones generales, y de las comisiones de Justicia e Interior, en las que llevaba desde que logró escaño en 2019. Únicamente ha quedado adscrito a la Comisión de Presupuestos, que lleva años sin reunirse por falta de proyecto presupuestario.

En menos de año y medio, Ortega Smith ha ido perdiendo puestos en el partido, todo ello tras protagonizar algunos choques con el entorno de Abascal. Llegó a ser secretario general y vicepresidente de Vox, pero en enero de 2024 se quedó reducido a vocal y acabó fuera de la dirección el pasado mes de diciembre.

En el Congreso, fue portavoz adjunto del grupo parlamentario hasta el pasado mes de noviembre, y perdió las portavocías de las comisiones de Interior y, después, de Justicia. Además, fue enviado al llamado 'gallinero' del hemiciclo, pese a que todos estos años estaba sentado en el núcleo central del grupo parlamentario.