Ortuzar (PNV) pide a Sánchez que haga los esfuerzos necesarios para los nacionalistas vascos y catalanes apoyen los PGE

Publicado 08/01/2019 11:33:34 CET

Reclama a los partidos catalanes que se "abstraigan" de la situación política y apoyen la continuidad del Ejecutivo del PSOE

BILBAO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que haga "los esfuerzos necesarios" para que los nacionalistas vascos y catalanes, además de Podemos, apoyen los Presupuestos Generales del Estado, y apueste de forma "nítida e inequívoca" por los partidos que le apoyaron en la moción de censura.

Además, ha reclamado a los partidos independentistas de Cataluña que "se abstraigan" de la actual situación política, para apoyar la continuidad del Gobierno socialista porque "las pocas esperanzas que hay de alumbrar un cambio político" que propicie "una solución" para los catalanes pasa por que Sánchez siga en La Moncloa. También ha emplazado a EH Bildu a que "deje de estar en la barandilla del Congreso" y vote para que sea realidad esta "nueva mayoría".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar ha advertido de que Sánchez "tendrá que hacer los esfuerzos necesarios" para que los PGE "contenten, no solo al PNV, sino a Podemos, y que tengan también un refrendo" de los catalanes.

"Para eso, va a tener que hacer política. Nadie nos puede exigir al resto de partidos que demos cheques en blanco. Lo mismo que nosotros tenemos que tener voluntad política de que esto funcione y aguante, también el Gobierno tendrá que hacer bien las cosas para conseguir el apoyo del resto de grupos, y hay margen para hacerlo", ha manifestado.

En su opinión, "hay posibilidades para que en Euskadi y en Cataluña esos Presupuestos tengan un efecto positivo y que merezca la pena para los partidos nacionalistas apoyarlos". En todo caso, considera que "se puede seguir incluso con la prórroga presupuestaria", pero ve "lógico que el Gobierno quiera marcar su impronta" con unas nuevas Cuentas.

No obstante, ha admitido que el Ejecutivo socialista "es muy proclive a grandes anuncios, a dejar las cosas y echarte la patata caliente a ti". "Yo le pediría que tenga mayor relación con los grupos parlamentarios que le ayudaron en la moción de censura antes de hacer los anuncios", ha explicado.

En esta línea, ha dicho que él se acaba de enterar este martes de la decisión de llevar los Cuentas al Consejo de Ministros del viernes. "Si nosotros tenemos que ser una pieza fundamental, tendríamos que haber estado al tanto y habría sido bueno que antes hubiéramos tenido ocasión de conocer un poco cuál es el esqueleto de ese Presupuesto y hacer sugerencias", ha indicado.

EL JUICIO DEL 'PROCÉS'

En su opinión, "nadie lo tiene fácil en esta situación y menos los partidos catalanes". "La política catalana es endiablada, estamos a las puertas de un juicio duro que va a remover muchas conciencias y mucha fuerza política en Cataluña y fuera de Cataluña", ha indicado.

Tras reconocer la dificultad para "abstraerse a negociar unos Presupuestos", cree que los partidos catalanes "son conscientes de que las pocas esperanzas que hay de alumbrar un cambio político para que pueda buscar Cataluña una solución y una vía pactada para poder decidir su camino y su futuro político en libertad, pasa porque lo que está ahora en La Moncloa continúe".

"Si vinieran otras opciones, esa vía no solo quedaría cerrada, sino que seguramente la situación estaría peor", ha advertido. Por ello, considera que los catalanes deben "abstraerse de la situación política en la que están viviendo" y dar "el paso" de apoyar a Sánchez.

Andoni Ortuzar ha dicho que "en política uno, a veces, no puede hacer lo mejor, sino que tiene que elegir entre 'guatemala y guatepeor'". "En este caso, creo que no es tan así, que hay margen para que, entre todos, busquemos una distensión en la política catalana, bajemos el diapasón de la tensión y que alumbremos un nuevo camino democrático para buscar una solución al problema político catalán, al vasco, y del modelo territorial del Estado español, que sigue siendo una patata caliente y una signatura pendiente".

El presidente del EBB también cree que ayudaría que hubiera un solo discurso del Ejecutivo del PSOE porque "mira con miedo a perder votos en la España central y centralista, si se escora hacia la relación con vascos y catalanes".

"Pero tiene que hacer el análisis correcto. No creo que, de la relación con el PP y Cs, vaya a salir nada bueno para el PSOE ni lo que representa el progresismo en el Estado. Creo que merece la pena que haga una apuesta nítida e inequívoca por la relación con los partidos que apoyamos la moción de censura", ha señalado.

ANDALUCÍA

Para Ortuzar, "lo que ha pasado en Andalucía no es tanto un mérito de la derecha como un demérito de la izquierda" porque los votantes progresistas se han quedado en casa. Por ello, cree que "el triunfo de la derecha no es tan triunfo", sino más bien "el fracaso de la izquierda". "Si fuéramos todos capaces de despertar a nuestro electorado, la alternativa del 'trío de la bencina', del tripartito andaluz, no vencería en las urnas", ha añadido.

El líder jeltzale ha insistido en que, si todos son capaces de "ilusionar otra vez" a su electorado, "el Estado español no es de derecha y ultraderecha", sino que hay "una mayoría progresista".

Andoni Ortuzar ha considerado que es "muy diferente" el PP de hace un año que el de ahora de Pablo Casado, "no sólo en las cosas que dice, sino en las que hace". "Es un paso atrás. Probablemente quiere, en el corto plazo, taponar esa vía de agua, esa fuga de votos hacia Vox, pero igual, a medio plazo, pone en peligro la importancia y relevancia del PP como el primer o hasta ahora casi único representante de la derecha española", ha explicado.

EH BILDU

Ortuzar se ha referido a la propuesta del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para ir de forma conjunta a las elecciones generales en un bloque que incluya "desde el PNV a las CUP", en contra del "autoritarismo" de PP, Ciudadanos y Vox, y ha afirmado que "llueve sobre mojado".

"¿Cuántas veces le ha oído a Otegi en los últimos meses hablar de la necesidad de hacer una lista unitaria de vascos y catalanes, todos juntos?. Mientras estaba diciendo eso en los medios de comunicación, sus compañeros de partido estaban pactando otra cosa distinta para las elecciones europeas. Y nos encontramos de la noche a la mañana con que habían cerrado ya una coalición con ERC y BNG, que están en su pleno derecho a hacerlo", ha apuntado.

A su juicio, "lo que no puede ser es que te lancen a ti el reto para que tú digas sí, no". "Yo creo que la fuerza de cada uno tienen que medirse en las urnas, no hay que hacer cosas extraordinarias. Creo que estamos entre todos a ver quién saca más pecho frente a esta nueva situación política, le estamos haciendo la campaña gratis a Vox, que es un fenómeno preocupante y a mí no me gusta nada, pero hay que dimensionarlo bien", ha afirmado.

Por ello, ha emplazado a "no hacerles la campaña" y a no "convertirles en la 'prima donna' de la política española". En esta línea, ha considerado que no hace falta hacer "ningún cordón sanitario", sino ser "coherentes y arrimar el hombro para alumbrar nuevas mayorías".

"Yo pediría a Bildu que deje de estar en la barandilla del Congreso, mirando y criticando al PNV cuando se implica en las decisiones y que arrime el hombro. En vez de hacer un cordón sanitario, tiene que volcar sus votos en una nueva mayoría que dio lugar a la moción de censura", ha añadido.

El líder jeltzale ha señalado que "hay que ser claros", y optar por la alternativa de Pedro Sánchez "o la otra, que es peor". "Merece la pena que los que hicimos aquella apuesta por la moción de censura, que fue una decisión arriesgada en un momento crítico, seamos consecuentes. Tendremos que dar tiempo para que esa alternativa fructifique porque, si no, lo que viene, es lo que todo el mundo dice que quiere evitar", ha añadido.