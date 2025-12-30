Óscar López acusa a Feijóo de "tomar el pelo" a la jueza de la dana y apunta que otra le citó en Salamanca y no fue

Archivo - El ministro de Transformación Digital, Óscar López. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López ha acusado hoy a Alberto Núñez Feijóo de querer "tomar el pelo" a la jueza de Catarroja que investiga la dana de Valencia de 2024 que causó más de 200 muertos. A este respecto ha recordado que ya en el pasado, el líder popular se negó a ir a declarar cuando le citó una juez de Salamanca por un "escándalo de amaño de primarias" en el PP.

Así se ha pronunciado el dirigente socialista durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado por la decisión de la jueza de Catarroja, que investiga lo ocurrido en la dana de Valencia que causó la muerte a más de doscientas personas, de citar a Feijóo a declarar y de pedirle los mensajes que él había escrito a Mazón.

Óscar López ha asegurado que esta no es la primera vez que a Feijóo le cita una jueza y "trata de tomerle el pelo". Dicho esto, ha aprovechado para recordar otro asunto ocurrido en 2023 en Salamanca, cuando según él una jueza de Salamanca le citó a declarar porque estaba investigando un "escándalo de amaño de unas primarias del PP".

"¿Sabe lo que hizo el señor Feijóo? No ir al juicio. Léase las palabras de la jueza, durísimas, diciendo yo he citado a aquel señor Feijóo y se negó a ir a declarar", ha exclamado el ministro quien ha lamentado que estos sean "los señores que dan lecciones" sobre la justicia.

Óscar López ha explicado que ahora la juez quiere saber todo lo que pasó y para ello ha pedido los mensajes a Feijóo, quien "había presumido" de estar informado en tiempo real de lo que pasaba en la dana.

"Y ahora, ¿qué hace el señor Feijóo? Ocultar los mensajes que envía él", ha recriminado de nuevo el ministro, quien explica que la conversación de Feijóo con Mazón no se entiende si no están los mensajes completos y se pregunta que habrá en ellos para que Feijóo no quiera entregarlos.

Además, cree que Feijóo no solo debería ir a declarar ante la juez, sino que debería "entregar esos mensajes íntegros" y no amparar a Mazón, al que cree que ha estado amparando durante un año, en lugar, ha dicho, "de dar la voz a los ciudadanos para que pudieran votar". Su conclusión es que Feijóo es "arte de la infamia de lo que pasó en Valencia".