Óscar López llama "cobarde" a Feijóo por no denunciar "el pozo de corrupción" de Ayuso: "Caerá por ello"

1098028.1.260.149.20260620133247 El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en el Congreso de ASTICNET - M. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha llamado "cobarde" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por ser "incapaz de denunciar el pozo de corrupción" que, según ha dicho, tiene montado en Madrid la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y le ha advertido de que "caerá" por ello.

Así se ha pronunciado este sábado durante la clausura de las jornadas 'Madrid en Europa', donde ha criticado "las salvajadas" que ha dicho hoy el presidente del PP en un acto en Valencia, donde ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "detrás de las cloacas" de su partido, de intentar "amordazar" al poder legislativo y de atacar a los jueces, entre otras duras críticas.

"Feijóo llegó a la política nacional para tapar la corrupción de Ayuso y Feijóo caerá con la corrupción de Ayuso. No tengáis ninguna duda", ha proclamado el dirigente socialista, quien sostiene que no ha sido presidente del Gobierno de España ni lo será "porque no puede". "Porque, Alberto, eres un cobarde. ¡Un cobarde! Nadie ha llegado nunca presidente siendo un cobarde. Nadie", ha añadido.

En este sentido, el también secretario general de los socialistas madrileños ha acusado al dirigente 'popular' de esconderse "detrás de medios, pseudomedios y otros cuantos" para que hagan la oposición, mientras él "incapaz de denunciar el pozo de corrupción" que tiene en Madrid con Ayuso. "No tienes valor, Alberto", ha remachado.

DEFIENDE QUE SÁNCHEZ REPRESENTA LOS VALORES DE EUROPA

Durante su intervención, López también ha destacado la importancia que tuvo para España incorporarse a las instituciones europea. Según ha señalado, los españoles asocian tradicionalmente Europa a conceptos como los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático, una economía sostenible, la defensa de la paz, un modelo de bienestar y la sanidad pública.

"Todo eso hoy, quien lo defiende en Europa y en el mundo se llama Pedro Sánchez", ha afirmado el ministro, que ha reivindicado al presidente del Gobierno como referente de esos valores.

López ha contado que esta semana estuvo en Italia, donde visitó en Bolonia el supercomputador italiano que trabaja con el español, y allí varios ingenieros le trasladaron en un café que querían que el presidente Pedro Sánchez "aguantara" en el Gobierno.

También ha explicado que se reunió con el presidente de Emilia-Romaña, quien, según López, le dijo lo mismo: "Pedro, por favor, que siga. Sois la esperanza, sois el ejemplo de que Europa puede ser diferente".

El ministro ha relatado además que, en una reunión de ministros europeos celebrada hace unas semanas, el ministro chipriota le dio las gracias en público porque España envió una fragata a este país para defenderlo ante los ataques de Irán. "Además, hubo un montón de ministros de gobiernos de derechas que se acercaron a la mesa para agradecer lo que está haciendo Pedro Sánchez, aunque no podían decirlo en público", ha desvelado.

"Si alguien está defendiendo esa esencia europea, si alguien está defendiendo el orgullo de Europa, si alguien está defendiendo los derechos humanos, la paz, la lucha contra el cambio climático o un mundo más justo donde haya un estado de bienestar fuerte, se llama Pedro Sánchez", ha insistido.