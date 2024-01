Óscar Puente asegura que le da "pereza" entrar en el "marco" de Ayuso: "Yo es que no la veo nunca trabajar"

Cree que el segundo informe de los letrados sobre la amnistía es "uno más" y dice que la constitucionalidad la debe determinar el TC



MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado este jueves que le da "pereza" entrar en el "marco" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación a sus declaraciones sobre los migrantes, a la vez que ha asegurado que no la ve "nunca trabajar" mientras que a él le reprochan que no trabaja por "poner tuits".

"A mi me reprochan que los tuits, me dicen que no ponga tuits y me dedique a trabajar. Hombre, yo creo que trabajo mucho. Pero yo es que a la señora Ayuso no la veo trabajar nunca. Todos los días nos hace una filípica sobre temas que no tienen nada que ver en muchas ocasiones con lo que son sus tareas de Gobierno. Entonces, yo sí que me planteo seriamente cuándo trabaja esta mujer", ha sostenido Puente en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Lo ha dicho en relación a las declaraciones que realizó Ayuso este miércoles desde Alcalá de Henares (Madrid) en las que exigía al Gobierno central un plan capaz de "suministrar servicios públicos y atención" ante la "tremenda oleada de personas que utiliza Canarias como puerta de entrada" a Europa, en vez de enviarlos "por la noche" y "de tapadillo" a la Península desde las Islas.

En este contexto, el ministro de Trasnportes ha recomendado a Ayuso "un poco menos de doctrina", acusándola de "populismo": "Yo creo que el problema es la desigualdad, la pobreza y eso es lo que tenemos que atajar, no poner muros para impedir a la gente que haga lo que haríamos cualquiera en la situación en la que se vive en tantos puntos del mundo".

LEY DE AMNISTÍA

Asimismo, Óscar Puente se ha pronunciado sobre el segundo informe de los letrados del Congreso que ponen en duda la constitucionalidad de la ley de amnistía, aunque para el ministro de Transportes este texto es "uno más".

Eso sí, ha recordado que existe otro informe de los letrados que no dudan de la constitucionalidad de la norma pactada por el Gobierno con las formaciones independentistas, aunque cree que el que debe determinar la constitucionalidad de la ley es el Tribunal Constitucional (TC).

"Los que somos juristas sabemos que cuando la ley no dice algo de manera muy clara, muy taxativa, ahí entra la interpretación de los tribunales, de los letrados, de los fiscales y esas interpretaciones no es que no siempre coincidan, es que a veces en temas muy espinosos no suelen coincidir", ha sostenido Puente.

Por ello, cree que si el TC decida que la ley es inconstitucional "no saldrá adelante" y si lo es, "pues saldrá": "Y creo que deberíamos todos todos asumirlo y aceptarlo". Sobre el delito de terrorismo y su inclusión en la norma, se ha remitido a las declaraciones del ministro de Justicia, Félix Bolaños.