Óscar Puente carga contra Vivas y justifica el uso del puerto: "Ceuta no es California, es muy pequeñita"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, posa para Europa Press, a 17 de agosto de 2026, en Alicante, Comunidad Valenciana (España).- Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cargado hoy contra el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, por rechazar la utilización del puerto de la ciudad autónoma para alojar a inmigrantes llegados el 31 de julio pasado. Le ha culpado de no querer que se acabe la crisis en la ciudad autónoma para ayudar al "soldado Feijóo" y ha justificado el uso del puerto alegando que Ceuta es muy pequeñita y no había muchas opciones.

Puente ha defendido la elección del puerto porque había que buscar una ubicación para los inmigrantes y "Ceuta no es California, es un lugar muy pequeñito". La intención, ha dicho, es filiar a las personas para poder expulsar a los que han entrado de manera ilegal y domiciliarlas "aunque sea en la litera de la carpa" ya que, ha recalcado, hay que seguir un procedimiento porque saltarse la ley tiene consecuencias. De hecho ha puesto como ejemplo la condena de la anterior delegada del Gobierno por expulsar a inmigrantes durante la crisis de la avalancha de niños en 2021.

El ministro, durante una entrevista en el programa 'La Cafetera', de Radiocable, recogida por Europa Press, ha explicado que el martes llegaron a un acuerdo con Vivas y se firmó un acta en el que se incluían dos parcelas del puerto de Ceuta para albergar temporalmente a los inmigrantes, que se trasladaron al real decreto que luego fue aprobado en el Consejo de Ministros. Sin embargo, asegura que su "sorpresa" se produjo el viernes cuanto el presidente de Ceuta convocó a la autoridad portuaria y se votó en contra de la utilización del puerto. Se trató, según Puente, de una "encerrona".

"A partir de ahí ponemos en marcha el mecanismo legal que es el artículo 73.3 de la ley del texto refundido de la ley de Transportes", ha explicado, según la cual se faculta al ministro a permitir el uso por razones de "seguridad nacional", ya que estarán fuera del casco urbano y son "perimetrables". Puente garantiza que el tránsito normal va a continuar pero admite que pueden afectar a la vida del puerto.

ADMITE QUE PUEDE AFECTAR A LA VIDA PORTUARIA

"¿Afectan a la vida portuaria? Pues a lo mejor pueden afectar algo pero es que ¿cuál es la alternativa?", se ha preguntado retóricamente y ha insistido en que las decisiones que tomen "van a afectar algo" porque Ceuta no es California: "no podemos desplazarles a 50 a 100 kilómetros".

Dicho esto, ha recalcado que esta es la opción "más razonable" para no estar "en bucle" y que no se solucione nunca la situación que es, a su juicio, "lo que quiere el Gobierno de Ceuta".

Tras esta acusación contra el Gobierno de Juan José Vivas, ha espetado: "El Gobierno de Ceuta dice que defiende mucho a Ceuta, quiere que echemos a los inmigrantes, pero hace todo lo posible para que no lo hagamos".

LA PREOCUPACIÓN DE VIVAS NO ES CEUTA SINO "SALVAR AL SOLDADO FEIJÓO"

De hecho, ha añadido que la preocupación de Juan José Vivas es "salvar al soldado Feijóo" dada su "lamentable trayectoria" y "su escasísima expectativa electoral a pesar de toda la que está cayendo" y ha apuntado que hasta las encuestas de la derecha le dan perdiendo escaños al Partido Popular.

Para Óscar Puente, Feijóo es una persona "muy contaminante en la vida pública" y ha argumentado que cada vez que éste visita una CCAA después de una tragedia, la dinámica siempre es la misma. Así, ha señalado que, la CCAA de que se trate siempre tiene un principio de colaboración con el Gobierno, pero tras la visita de Feijóo "todo cambia". "No se qué les dirá", ha apostillado. Y ha señalado que en "Ceuta ha sido lo mismo: "La estrategia es la de Feijóo, no es la de Vivas".

FEIJÓO QUIERE QUE LA CRISIS DE CEUTA "SE ENQUISTE"

Y en este punto, ha abundado diciendo que Feijóo es quien marca la estrategia en Ceuta, que quiere que se "prolongue y se enquiste" hasta las elecciones si es posible por que le "viene bien".

El ministro también ha rechazado que esta situación en Ceuta haya sido teledirigida por el Gobierno de Marruecos y se ha defendido alegando que "zurrarle a Marruecos es muy rentable políticamente en España" para la derecha, de la que asegura que siempre "desde el africanismo, ha tenido aversión a Marruecos".

De hecho, ha apuntado que "el único territorio soberano que ha cedido España en los últimos 120 años lo ha cedido a Marruecos y lo ha cedido bajo gobiernos del Partido Popular", aunque no ha especificado a qué se refería en concreto.

Pero cree que hay que gobernar con responsabilidad y eso supone entenderse con Marruecos y que los problemas se resuelvan dialogando "a pesar de este episodio a lo que ha conducido sobre todo es que España tenga un mucho mejor control de sus fronteras". Pone como ejemplo que Italia tiene recibe muchos más inmigrantes irregulares que España y esto se debe a las políticas de entendimiento, a pesar de que España es quien tiene la "frontera más sensible con África".

En su opinión, la UE debería tener en el "frontispicio" el desarrollo económico de los países emisores de inmigrantes porque no se pueden poner fronteras a la gente que quiere salir de la miseria y emigra a Europa. Eso, asegura, "no se arregla con control fronterizo".

Puente también ha abordado la encuesta de El País en la que el 90 por ciento de los ciudadanos culpa a Marruecos de la avalancha de inmigrantes en Ceuta. Asegura que es "muy fácil" culpar a Marruecos pero matiza que las encuestas se las cree relativamente.

EL SUEÑO DE LOS QUE DEMONIZAN LA INMIGRACIÓN

De lo que sí está convencido es de que un "acontecimiento de estas características era el sueño de los que durante tanto tiempo han estado demonizando la inmigración".

"Las imágenes de miles de magrebíes cruzando la frontera generando desasosiego y desorden es el sueño de todo xenófobo, de todo racista, de todo anti inmigración, ¿no? Y por tanto esta situación ha reforzado su discurso, les ha permitido también difundir muchas mentiras", ha exclamado Puente.

De hecho, ha criticado el informe policial que incluye imágenes de personas que bajan de un camión, "como si fueran personas que iban a la frontera, cuando después se ha constatado que esto es exactamente lo contrario". Por ello, insiste en que esto que ha sucedido en Ceuta "es el sueño de todo intoxicador". "Son las imágenes que ellos llevaban esperando durante mucho tiempo, la invasión de España", ha exclamado.

Por ello, cree que es difícil de combatir, aunque cree que a la izquierda les ha faltado desde hace tiempo "más valentía a la hora de hacer un discurso pro-inmigración".

A este respecto, ha alegado que Europa no tiene ningún futuro sin la inmigración dado que la natalidad en Europa es "muy baja". Por ello, ha asegurado que si se quiere una "pirámide poblacional razonable que sostenga a la población más mayor" se va a necesitar la inmigración: "demonizarla es un suicidio y algunos están en eso".

ENCUESTAS ANTES DEL 1 DE AGOSTO CON DATOS "MUY BUENOS" PARA EL PSOE

Puente ha desvelado que el PSOE tiene encuestas de antes del 1 de agosto con datos demoscópicos "muy buenos" para el partido socialista. Por ello, ha insistido en que "cuando hay que votar es cuando valen las encuestas".

No ha querido precisar si habrá adelanto electoral porque eso le corresponde al presidente del Gobierno, al que él ha dado su opinión, que consiste en agotar la legislatura "sin ninguna duda" incluso sin presupuestos porque España está "haciendo los deberes, está creciendo y reduciendo el déficit".

Agotar la legislatura, ha insistido, es "fundamental" porque la derecha quiere que convoquen "cuanto antes" porque quieren un relato de "claudicación" y decir que han tenido que "abortar la Legislatura porque ya no podían".