Otegi acusa de "prevaricación" al TS y cuestiona que se repita el juicio porque todavía puede recurrir

BILBAO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree que la decisión del Tribunal Supremo de ordenar a la Audiencia Nacional repetir el juicio del 'caso Bateragune' es un "Altsasu político" y cree que se ha cometido prevaricación. No obstante, ha asegurado que "no da por hecho" que se vaya a repetir.

En una entrevista a Herri Irratia Radio Popular, recogida por Europa Press, Otegi ha afirmado que está "más enfadado que indignado" por la decisión del alto Tribunal, y ha señalado que no es que no se esperase esa decisión porque estar en los tribunales españoles supone "un grado de indefensión jurídica".

El dirigente de EH Bildu ha afirmado que le hace "gracia" que se diga que habrá un tribunal independiente "como si eso fuera posible para independentistas vascos y catalanes".

Otegi ha indicado que no sabían "hasta que punto se podrían retorcer" los fundamentos jurídicos y ha coincidido con la opinión expresada por el catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, de que esta decisión "es un claro ejemplo de prevaricación".

El coordinador de EH Bildu ha indicado que la decisión del TS incumple la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establecía que se podía repetir el juicio a instancias del interesado, en este caso, él.

Otegi, tras insistir en que en los tribunales españoles puede "pasar cualquier cosa", ha indicado que ahora les toca a ellos "mover pieza", subrayando que habrá que ver si se repite el juicio porque no lo da por hecho, ya que todavía hay "recursos por hacer".

El líder de EH Bildu ha afirmado que no te pueden juzgar "dos veces por la misma causa" y cree que hay un impulso político en este caso porque "no soportan que hace diez años estuvieran "donde estaban y hoy "aprobando" los PGE. A su juicio, esta decisión es una "enmienda a la totalidad a los presupuestos".

Otegi cree que hay un objetivo primero, que es "criminalizar" el liderazgo de la izquierda independentista. El dirigente de la izquierda abertzale ha señalado que decir que un tribunal no es imparcial, como señaló el Tribunal de Estrasburgo, "no es un defecto procesal" sino que es algo "grave", que "retrata la justicia española".

Ha añadido que el Tribunal de Estrasburgo le ha dado la razón dos veces y, "como se empeñen, habrá una tercera". El dirigente de EH Bildu ha calificado de "Altsasu político" la decisión del Tribunal Supremo y cree que existe una "persecución" que "no tiene nada que ver con criterios jurídicos sino políticos".

Otegi ha aludido a cómo se desarrollo la transición y ha afirmado que los señores que "dictaban sentencias del Tribunal del Orden Público de repente se convierten en demócratas y son los que ocupan puestos en el Tribunal Supremo" y también ha citado a los exmilitares del chat, señalando que hasta hace poco tiempo estaban en activo.

SALIDA AUTORITARIA DE LAS TOGAS

A su juicio, ese régimen está en crisis y hay un intento de salida "autoritaria" por parte del "trío de Colón", al que se ha sumado "el gobierno de las togas".

Según ha manifestado, al final, el Gobierno ha optado por el bloque de la investidura para sacar adelante las cuentas y "se les hace insoportable a algunos". A su juicio, el hecho de que ahora EH Bildu esté "jugando una partida importante" en el Estado también se les "hace insoportable" y les quieren "quitar de la circulación antes para que no hubiera paz y ahora para que EH Bildu no sea determinante".

Asimismo, cree que también se está "mirando a Cataluña" para decir: "perder a esperanza" porque "aquí está el gobierno de los jueces". Otegi, que cree que hay quien "sin ETA no tiene discurso político" ha añadido que, cuando la derecha pierde las elecciones, se "refugia en los aparatos de Estado y condiciona la vida política".

Preguntado por las reacciones personales que ha podido recibir, ha indicado que del Gobierno central "no ha recibido". "Quizá la de Pablo, pero no me acuerdo bien, porque ha sido una locura", ha añadido.