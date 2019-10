Otegi defiende los homenajes a los presos etarras y dice que algunos "no han ocasionado víctimas"

Actualizado 04/10/2019 10:29:16 CET

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en una Asamblea general de la coalición en Pamplona - EH BILDU - Archivo

BILBAO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree que las iniciativas contra recibimientos públicos a presos de ETA, como la aprobada este jueves en el Parlamento Vasco, buscan erosionar la coalición soberanista y no hay detrás de ellas "razones éticas", sino políticas. "O se saca de la confrontación política o vamos a seguir así 'in secula seculorum', ha asegurado.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que hay presos "que han ocasionado víctimas y otros que no", pero "esto se generaliza totalmente". "Cuando decayó la 'doctrina Parot' y hubo una convulsión evidente en determinados sectores, la izquierda abertzale acordó no hacer ningún tipo de recibimiento para no añadir tensión", ha apuntado.

Por ello, ha apuntado que no hay una posición "radical ni inamovible". "Lo que decimos es que la gente cumple su condena, viene a casa y la gente le recibe. ¿Y cómo hacemos que eso no pase?, ¿por qué no tiene o tenemos la gente derecho a recibir?. Otra cosa es que alguien interprete que eso sea no sé qué", ha añadido.

El líder de EH Bildu ha emplazado a "abordar esto en otros términos" y ha afirmado que "esta es una iniciativa de Covite". "Yo nunca he hablado de las víctimas, pero me da la impresión de que Covite no está por construir la convivencia en términos democráticos o en términos constructivos", ha añadido.

Asimismo, ha apuntado que la iniciativa la lleva al Parlamento Vasco el PP. "¿Alguien piensa que el Partido Popular tiene interés en convertir este debate en un debate constructivo?, no. Y, si ayer hubiera habido diputados de Vox y de Ciudadanos, se habrían sumado a esa propuesta", ha añadido.

Por ello, cree que este tipo de medidas no responden a "la dinámica que permite construir la convivencia en el país". "O sacamos esto de la confrontación política o vamos a seguir así 'in secula seculorum'. Además, me parece que este es un debate que cada vez interesa menos a la gente. Hay gente que trata de traer el pasado permanentemente a aquí, pero se equivoca", ha manifestado.