Otegi exige a Sánchez "abordar el problema nacional" si quiere un acuerdo de estabilidad para toda la legislatura

BILBAO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que EH Bildu "va a investir a Pedro Sánchez", como ha mantenido desde el día posterior a las elecciones, pero ahora "añade" que si se alcanza un acuerdo "que puede propiciar una cierta estabilidad" en la legislatura, se debe "abordar el problema nacional".

"Desde el Estado se tiene que reconocer como un Estado plurinacional y, a partir de ahí, hablar de los derechos que corresponden a las naciones, con absoluta serenidad", ha concluido.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha afirmado que la coalición soberanista, que este viernes se reunirá con el presidente en funciones y aspirante a la Moncloa, Pedro Sánchez, "lleva tiempo" hablando y "negociando" con el PSOE una posible investidura. "No lo ocultamos, lo que pasa es que no lo retransmitimos públicamente", ha dicho.

En su opinión, es preciso "hacer una especie de obra de orfebrería política en estos momentos" porque "no es fácil construir un bloque de investidura entre gentes tan dispares" como el PNV, ERC o Junts.

"Si se trata de retransmitir públicamente estas cosas, las cosas no van bien. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por mantenernos en la más absoluta de las discreciones, porque entendemos que hablar en público de determinadas cosas no favorece la construcción de una obra de orfebrería política que, además, no es sólo para la investidura", ha manifestado.

Según ha recordado, "al día siguiente hay que gobernar, a los dos meses hay que aprobar los presupuestos" y el año posterior "pasa lo mismo".

"No estamos hablando de tú me das esto y yo te hago la investidura, porque la investidura pasa en un día, pero es que a la semana siguiente hay que gobernar", ha añadido.

Por ello, EH Bildu considera que "es tan delicado" y "al mismo tiempo es una oportunidad tan grande para avanzar en determinados aspectos", que está siendo "especialmente prudente". "No nos gustan las negociaciones que se retransmiten en público, porque normalmente no suelen acabar bien. No ponemos líneas rojas en público porque normalmente no sale bien. Nosotros y nosotras tenemos otro estilo y nuestro estilo es hacer las cosas con absoluta discreción", ha precisado.

VOTO DE EH BILDU

Preguntado por si el candidato socialista cuenta ya con el 'sí' de EH Bildu, ha afirmado que la coalición soberanista "va a investir" a Pedro Sánchez porque "hay que impedir que el bloque reaccionario gobierne el Estado".

"Nosotros vamos a cumplir ese mandato democrático de vascos y catalanes, y creo que la gente en cierta medida nos ha premiado porque hemos sido claros en esto. Fuimos claros en la campaña electoral, y hemos ido claros después", ha indicado.

Arnaldo Otegi ha insistido en que EH Bildu no va a ser "ambigua" y va a "frenar a la derecha y a la ultraderecha en el Estado español. "Esto, ya de por sí, a pesar de los de 'gratis et amore', ya trae beneficios desde nuestro punto de vista, porque que la derecha y la ultraderecha gobiernen supone recortes en nuestras libertades nacionales, en las libertades y derechos de las mujeres, de los trabajadores, etcétera", ha explicado.

No obstante, ha añadido que, "ahora sí añadimos una cosa". "Si se produce la investidura y hay un acuerdo que puede propiciar más o menos una cierta estabilidad en la legislatura, hay que abordar el problema nacional", ha remarcado.