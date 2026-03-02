Pablo Iglesias y Dina Bousselham anuncian un acuerdo con los periodistas acusados de publicar datos de la exasesora

Archivo - Pablo Iglesias. Archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El abogado de Dina Bousselham, Gorka Vellé, ha anunciado ante el tribunal que juzga el 'caso Dina' en la Audiencia Nacional (AN) que ha llegado a un acuerdo en el que los dos periodistas acusados "se adhieren al reconocimiento de los hechos parcialmente" a cambio del perdón del ex líder de Podemos Pablo Iglesias y de la exasesora.

Así lo ha manifestado el letrado en su exposición de cuestiones previas este lunes en la primera sesión del juicio en el que se investiga el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de Dina Bousselham desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de la información que contenía apareció publicada en medios.

Vellé ha informado al tribunal, presidido por la magistrada Teresa Palacios, de que ha sido un asunto que ha surgido "durante este fin de semana" tras "horas intensas de gestión y diálogo".

"En el escrito, lo que manifestamos es que hay un acuerdo en relación al otorgamiento del perdón y, por la parte que le corresponde a las defensas, el reconocimiento de los hechos en relación al Ministerio Fiscal", ha dicho el abogado.

Según Vellé, disponen de "un escrito firmado digitalmente", pues ni Iglesias --que está en México, ha informado el letrado-- ni Bousselham se encuentran en la sala. En este sentido, ha preguntado a Palacios si ese escrito es suficiente para ratificar el acuerdo porque no tenía "clara la operatividad que se iba a reclamar por la sala".

La presidenta del tribunal ha preguntado al fiscal si forma parte del acuerdo y ha respondido que no, que "acaba de tener conocimiento" del asunto.

El acuerdo dejaría fuera al comisario jubilado José Manuel Villarejo al ser funcionario público en el momento en el que ocurrieron presuntamente los hechos, según la Fiscalía.

"Si se concede un perdón expreso respecto a los particulares, cuestión distinta del funcionario público --en relación a Villarejo--, la cuestión es que el Ministerio Fiscal no podría continuar en el ejercicio de la acción penal. Es decir, no habría requisito de procedibilidad de acuerdo a la naturaleza semipública del delito", ha expresado el representante del Ministerio Fiscal.

Así, la presidenta del tribunal ha suspendido la vista durante media hora para que Vellé pueda mandarles el escrito y que, tanto los magistrados como la Fiscalía, puedan deliberar sobre su postura.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción solicita 5 años de cárcel para Villarejo y 3 para los dos periodistas encausados, imputando a los tres un delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros.

Interesa además, como responsabilidad civil, que los tres indemnicen solidariamente y a partes iguales a la exasesora de Podemos con la cantidad de 5.000 euros y a Pablo Iglesias con 1.000 euros.