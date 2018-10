Pablo Iglesias exige que la ministra Delgado deje la política: No puede ser "amiga" de un "tipejo" como Villarejo

Actualizado 25/09/2018 15:47:15 CET



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Justicia asegura que Delgado no hacía referencia a la condición sexual de Marlaska

El PSOE atribuye los audios a un ataque "de la derecha y las cloacas del Estado" contra el Gobierno

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este martes a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que se aleje de la "vida política" porque no puede ser miembro del Gobierno alguien "que mantenga amistad" con un "tipejo" como el excomisario de Policía José Manuel Villarejo.

"No es aceptable en este país que haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo", ha sentenciado Iglesias en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, al ser preguntado sobre si la ministra debe dimitir por las grabaciones que se están publicando con conversaciones que mantuvo con el excomisario en 2009.

El líder 'morado', que ha reconocido que la situación que se ha generado con esta polémica --en plenas negociaciones con el Gobierno sobre los Presupuestos--, es "incómoda", pero ha reafirmado que "hay que alejar de la vida política a cualquiera que mantenga amistad con los representantes de las cloacas".

"ESTOY SIENDO CRISTALINO"

"Creo que estoy siendo cristalino", ha manifestado, tras señalar que "todo lo que representa el mundo Villajero es suciedad y basura" y que, por ello, "cualquier político que se mezcle con eso debería alejarse de una función pública, que debe ser noble".

"Alguien que se reúne de manera afable con una persona de las cloacas de Interior debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que permitió la moción de censura", ha enfatizado el líder morado.

Asimismo, Iglesias ha señalado que en esta ocasión no ha tenido la oportunidad de hablar en privado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle esta petición, como si hizo cuando solicitó la dimisión de la ya exministra de Sanidad Carmen Montón, tras conocerse que había plagiado parte de su trabajo de fin de máster. "No he tenido ocasión de verle porque está fuera, pero ya lo estoy diciendo", ha señalado.

Podemos había elevado este martes la presión sobre la ministra, al tachar de "muy desagradable" su vinculación con el excomisario, criticar sus cambios de versión, y exigir explicaciones "convincentes". Ahora, Iglesias ha pedido directamente su salida del Gobierno al considerar que no es "aceptable" que un ministro sea "amigo" de un "tipejo" como Villarejo.